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Düzce'de öğrenciler jandarma ile buluşuyor: eğitici ve eğlenceli bir deneyim

Düzce'de öğrenciler jandarma ile buluşuyor: eğitici ve eğlenceli bir deneyim

Düzce İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamaları kapsamında özel bir etkinlik düzenledi. Kasım Aktaş Ortaokulu öğrencileri, bu anlamlı organizasyonda jandarma teşkilatıyla iç içe bir gün geçirdiler.

Eğitim ve eğlence bir arada

Etkinlik, öğrencilere jandarma teşkilatının yapısı ve işleyişi hakkında bilgiler vererek başladı. Öğrenciler, Düzce İl Jandarma Komutanlığı'nın geniş kampüsünü gezerek, jandarma araçları ve ekipmanları hakkında detaylı bilgiler edindiler. Jandarma teşkilatının tarihi ve görevleriyle ilgili sunumlar, öğrencilerin merakını cezbetti.

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Trafik güvenliği semineri

Etkinliğin bir diğer önemli bölümü, trafik güvenliği üzerine düzenlenen seminer oldu. Jandarma trafik ekipleri, öğrencilere trafik kurallarının önemi ve güvenli sürüş teknikleri hakkında bilgiler verdiler. Seminer, interaktif soru-cevap bölümleri ile öğrencilerin aktif katılımını sağladı.

Tim jandarma çizgi filmi gösterimi

Öğrencilere, Jandarma'nın hazırladığı eğitici çizgi film "Tim Jandarma" gösterildi. Çizgi film, jandarma teşkilatının görevlerini ve topluma katkılarını anlaşılır ve eğlenceli bir şekilde anlatıyordu.

Köpek gösterisi ve hediyeler

Etkinliğin en çok ilgi çeken kısımlarından biri de jandarma köpeklerinin gösterisi oldu. Eğitimli köpeklerin yeteneklerini sergilediği bu bölüm, öğrenciler tarafından büyük beğeni topladı. Etkinlik sonunda, jandarmalar tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Etkinlik, öğrencilerin hem eğlenmesini hem de öğrenmesini sağlayarak sona erdi. Öğrenciler, bu değerli deneyim için teşekkürlerini ifade ettiler.

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