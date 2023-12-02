Düzce'de Ortak Denetim: Çekçekler Trafiği Tehlikeye Sokanlara Karşı Cezai İşlemle Karşılaştı

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, çekçek olarak bilinen izinsiz katı atık toplayıcılarına karşı ortak bir denetim gerçekleştirdi.

Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde yapılan denetimlerde, çevre kirliliğine neden olan ve trafikte tehlikeye yol açan çekçeklerin faaliyetleri üzerinde titizlikle duruldu. Toplam 12 aracın denetlendiği operasyonda, eksiklikleri tespit edilen şahıslara cezai işlem uygulandı.

İşbirliği ile Gerçekleştirilen Ortak Denetim

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, çekçek olarak adlandırılan izinsiz katı atık toplayıcılarına karşı işbirliği içinde bir denetim gerçekleştirdi. Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde yoğunlaşan operasyonda, çevreye zarar veren ve trafik güvenliğini tehlikeye atan çekçek faaliyetleri incelendi.

Çevre Kirliliğine ve Trafik Tehlikesine Son

Denetimler sırasında İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, 12 çekçeğin trafik tescil kontrollerini titizlikle gerçekleştirdi. Aynı zamanda Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, atıkların taşındığı araçları detaylı bir şekilde inceledi. Operasyon kapsamında, trafik tescili olmayan ve izinsiz katı atık toplama faaliyetinde bulunan şahıslara karşı cezai işlem uygulandı.

Halkın Güvenliği ve Çevrenin Korunması İçin Denetimler Sürecek

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, yapılan denetimlerle ilgili yaptıkları açıklamada, çevre kirliliğine neden olan ve trafik güvenliğini tehlikeye atan çekçek faaliyetlerine karşı mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Halkın güvenliği ve çevrenin korunması adına yapılan bu tür denetimlerin süreceği ve izinsiz faaliyetlerin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınacağı vurgulandı. Bu kapsamda vatandaşların da duyarlı olmaları ve benzer faaliyetlere karşı yetkililere bilgi vermeleri istendi.