  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Düzce'de Ortak Denetim: Çekçekler Trafiği Tehlikeye Sokanlara Karşı Cezai İşlemle Karşılaştı
Düzce'de Ortak Denetim: Çekçekler Trafiği Tehlikeye Sokanlara Karşı Cezai İşlemle Karşılaştı

Düzce'de Ortak Denetim: Çekçekler Trafiği Tehlikeye Sokanlara Karşı Cezai İşlemle Karşılaştı

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, çekçek olarak bilinen izinsiz katı atık toplayıcılarına karşı ortak bir denetim gerçekleştirdi.

Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde yapılan denetimlerde, çevre kirliliğine neden olan ve trafikte tehlikeye yol açan çekçeklerin faaliyetleri üzerinde titizlikle duruldu. Toplam 12 aracın denetlendiği operasyonda, eksiklikleri tespit edilen şahıslara cezai işlem uygulandı.

İşbirliği ile Gerçekleştirilen Ortak Denetim

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, çekçek olarak adlandırılan izinsiz katı atık toplayıcılarına karşı işbirliği içinde bir denetim gerçekleştirdi. Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde yoğunlaşan operasyonda, çevreye zarar veren ve trafik güvenliğini tehlikeye atan çekçek faaliyetleri incelendi.

Çevre Kirliliğine ve Trafik Tehlikesine Son

Denetimler sırasında İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, 12 çekçeğin trafik tescil kontrollerini titizlikle gerçekleştirdi. Aynı zamanda Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, atıkların taşındığı araçları detaylı bir şekilde inceledi. Operasyon kapsamında, trafik tescili olmayan ve izinsiz katı atık toplama faaliyetinde bulunan şahıslara karşı cezai işlem uygulandı.

Halkın Güvenliği ve Çevrenin Korunması İçin Denetimler Sürecek

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, yapılan denetimlerle ilgili yaptıkları açıklamada, çevre kirliliğine neden olan ve trafik güvenliğini tehlikeye atan çekçek faaliyetlerine karşı mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Halkın güvenliği ve çevrenin korunması adına yapılan bu tür denetimlerin süreceği ve izinsiz faaliyetlerin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınacağı vurgulandı. Bu kapsamda vatandaşların da duyarlı olmaları ve benzer faaliyetlere karşı yetkililere bilgi vermeleri istendi.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Güncel
Yeniçağa İlçesindeki Trafik Kazasının Detayları Güvenlik Kamerasında
Yeniçağa İlçesindeki Trafik Kazasının Detayları Güvenlik Kamerasında
Yeniçağa'da D-100 Karayolunda Trafik Kazası: 3'ü Ağır, 6 Yaralı
Yeniçağa'da D-100 Karayolunda Trafik Kazası: 3'ü Ağır, 6 Yaralı
Kış tatilinin yıldızları: Türkiye'nin en popüler kayak merkezlerinin başında Kartalkaya yer alıyor
Kış tatilinin yıldızları: Türkiye'nin en popüler kayak merkezlerinin başında Kartalkaya yer alıyor
Kemal Sunal’ın "Meraklı Köfteci" filmini seyreden sahtekar müşteri
Kemal Sunal’ın "Meraklı Köfteci" filmini seyreden sahtekar müşteri
Jandarma Genel Komutanlığı, Bolu Gölcük Tabiat Parkı görselini yayınladı
Jandarma Genel Komutanlığı, Bolu Gölcük Tabiat Parkı görselini yayınladı
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Bolu Orman Bölge müdürlüğünü ziyaret etti
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Bolu Orman Bölge müdürlüğünü ziyaret etti
Avukat Fikret Çıracı'nın Vefatı: Bolu Barosu Üyesi ve Bolu Gündem Medya Grubu Danışmanı Ani Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti
Avukat Fikret Çıracı'nın Vefatı: Bolu Barosu Üyesi ve Bolu Gündem Medya Grubu Danışmanı Ani Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti
Batı Karadeniz doğal mantar cenneti: Bolu, Zonguldak, Sakarya, Düzce, Kastamonu ve Bartın
Batı Karadeniz doğal mantar cenneti: Bolu, Zonguldak, Sakarya, Düzce, Kastamonu ve Bartın