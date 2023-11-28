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Düzce'de polis baskınları: uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Düzce'de polis baskınları: uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, bölgede huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği etkili operasyonlar ve şok denetimlerle dikkat çekiyor. Bir hafta süren yoğun çalışmalar, suç ve suçlulara karşı etkili bir mücadele örneği sergiledi.

Ciddi miktarda silah ve uyuşturucu yakalandı

Yapılan denetimlerde 10 kuru sıkı tabanca, 4 av tüfeği, 1 havalı tabanca, 3 kesici/delici alet, 153 fişek, 8 uzun namlulu silah mermisi, 6 kartuş, 48,7 gram sentetik kannabinoid, 339 gram esrar, 93,65 gram metamfetamin, 3,7 gram kokain, 8 adet sentetik ecza, 74 adet elektronik sigara, 20 bin makaron ve 39 kilo tütün ele geçirildi. Bu, Düzce'de son zamanlarda yapılan en büyük operasyonlardan biri olarak kayıtlara geçti.

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Suçla mücadelede kararlılık

Operasyonlar, Düzce polisinin suç ve suçlulara karşı gösterdiği kararlı tutumu ortaya koyuyor. Ekipler, suç önleme faaliyetleri kapsamında 27 şüpheliyi yakalayarak yasal işlemleri başlattı. Bu tutum, halkın huzur ve güvenliğini sağlamada önemli bir adım olarak görülüyor.

Toplum güvenliği için sürekli çaba

Düzce polisinin bu tür operasyonları düzenli olarak gerçekleştirmesi, bölgedeki suç oranlarını düşürmeyi ve toplum güvenliğini artırmayı hedefliyor. Bu çabalar, vatandaşların güven içinde yaşamaları için hayati önem taşımaktadır.

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