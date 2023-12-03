Düzce'de polis devriyesi sırasında çalıntı motosiklet vakası: sürücü kaçtı

Düzce şehir merkezinde devriye görevi sırasında, trafik polisleri beklenmedik bir olaya tanık oldu. Melensu Park yakınlarında, denetimlerini sürdüren ekipler, şüpheli bir 3 tekerlekli motosiklet sürücüsünün polisi fark eder etmez aracını terk edip kaçtı.

Şüpheli motosikletin çalıntı olduğu ortaya çıktı

Olay yerinde yapılan detaylı incelemeler ve şase numarası kontrolü sonucunda, şüpheli aracın bir ay önce çalıntı olduğu belirlendi. Bu gelişme üzerine, hırsızlık büro amirliği ekipleri olay yerine çağrıldı. Motosikletin çalıntı kaydı, polis kayıtlarında yer alıyor ve olayın ardından motosikletin sahibine ulaşılmaya çalışılıyor.

Kaçan sürücünün peşinde polis harekâtı

Polis, kaçan şahsın yakalanması için derhal bir operasyon başlattı. Bölge genelinde yapılan araştırmalar ve görgü tanıklarının ifadeleri, şüphelinin yakalanması için kritik öneme sahip. Polis, halktan gelen her türlü bilgi ve ipucuna açık olduğunu ve olayın aydınlatılması için yoğun çaba sarf ettiğini belirtiyor.

Toplum güvenliği için düzce polisinin kararlı duruşu

Bu olay, Düzce polisinin toplum güvenliği ve huzuru için gece gündüz demeden çalıştığının bir göstergesi. Yetkililer, halkın mal ve can güvenliği için her türlü tedbirin alındığını, suç ve suçlularla mücadelenin aralıksız sürdüğünü vurguluyor.

Vatandaşların dikkatli olması çağrısı

Bu tür olayların önlenmesinde vatandaşların da önemli bir rolü olduğu hatırlatılıyor. Şüpheli durumlar ve çalıntı araç şüpheleri konusunda en yakın polis merkezine bilgi verilmesi, halkın güvenliği için büyük önem taşıyor.