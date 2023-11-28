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  3. Düzce'de polis ekipleri, vatandaşları güvende tutuyor: KADES ve dolandırıcılık önleme bilgilendirmesi
Düzce'de polis ekipleri, vatandaşları güvende tutuyor: KADES ve dolandırıcılık önleme bilgilendirmesi

Düzce'de polis ekipleri, vatandaşları güvende tutuyor: KADES ve dolandırıcılık önleme bilgilendirmesi

Düzce Emniyet Müdürlüğü, KADES ve dolandırıcılık önleme konularında etkin bilgilendirme yaparak, vatandaşları güvende tutmaya devam ediyor. Şehir genelinde 1222 kişiye ulaşan polis ekipleri, 685 broşür dağıtarak bilinçlendirdi.

Kadın ve çocuklara yönelik şiddet ve tacize karşı bilinçlendirme

Polis ekipleri, özellikle kadınları ve çocukları etkileyen şiddet, taciz gibi olumsuz durumlarla mücadelede bilinçlendirme faaliyetlerine ağırlık verdi. Kadın Destek Uygulaması (KADES) gibi resmi araçlarla vatandaşları bilgilendirerek, bu tür olaylara karşı daha hazırlıklı olmalarını sağladı.

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Dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı etkin önlemler

Düzce'deki polis ekipleri, dolandırıcılık ve bisiklet hırsızlıklarına karşı da vatandaşları uyardı. Alınabilecek önlemler ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında detaylı bilgiler vererek, suçların önlenmesine katkıda bulundu.

Vatandaşların yanında olan polisler: 24 saat görev başında

Çarşı ve pazar yerlerinde gezerek vatandaşlarla birebir iletişime geçen polis ekipleri, 24 saat esasına göre çalışarak vatandaşların huzur ve güvenliği için görev yaptı. Toplamda bin 222 kişiye ulaşılarak 685 adet broşür dağıtıldı.

Güvenli bir toplum için el ele

Düzce Emniyet Müdürlüğü, bu tür bilgilendirme ve önleme faaliyetlerinin sürekliliğini vurgulayarak, vatandaşların güvenliğini her zaman en üst düzeyde tutmayı hedefliyor. Toplumun her kesimine yönelik bu tür eğitimlerin devam edeceği belirtildi.

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