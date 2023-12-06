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  3. Düzce'de prefabrik evde korkutan yangın: itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı

Düzce'de prefabrik evde korkutan yangın: itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı

Düzce'de prefabrik evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Gaz kaçağı olan tüp korkuttu, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Hızlı müdahale ve yangının kontrol altına alınması

İtfaiye ekipleri, ihbar üzerine olay yerine hızla ulaşarak yangına müdahale etti. Ekiplerin profesyonel ve hızlı müdahalesi sayesinde, alev alev yanan ev, kısa süre içinde söndürülerek kontrol altına alındı.

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Gaz kaçağı olan tüp korku yarattı

Yangının söndürülmesi sırasında, evden çıkarılan ve gaz kaçağı tespit edilen tüp, çevredeki vatandaşlar arasında endişe yarattı. İtfaiye ekipleri, olası bir tehlikeyi önlemek için tüpü güvenli bir alana hızla taşıdı.

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Polis ekiplerinden olay yeri incelemesi

Yangın sonrasında bölgeye gelen polis ekipleri, yangının çıkış nedeni ve olası suistimal ihtimallerine yönelik detaylı bir inceleme başlattı. Polis, yangının kesin nedenini belirlemek üzere çeşitli deliller topladı.

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Güvenli müdahale ve olası facianın önlenmesi

Bu olay, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün etkili müdahalesi ve bölge sakinlerinin dikkati sayesinde büyük bir facianın önlenmesine örnek oldu. Yetkililer, vatandaşlara herhangi bir yangın durumunda hemen itfaiye ve ilgili makamları bilgilendirmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

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