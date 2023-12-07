Düzce'de radarla hız denetimi: 28 sürücüye 44 bin lira ceza

Düzce-Zonguldak D-655 Kara Yolu'nda gerçekleştirilen yoğun trafik denetimlerinde, hız sınırını aşan sürücüler büyük bir sürprizle karşılaştı. Polis ekipleri, bölgede yaptıkları radar uygulaması ile hız sınırını ihlal eden sürücülere göz açtırmadı.

110 km/h hız sınırının olduğu bu stratejik güzergahta yapılan denetimlerde, kuralları ihlal eden 28 araç sürücüsüne toplam 44 bin 162 lira tutarında idari para cezası kesildi.

Yoğun trafik denetimleri: güvenli yollar için sıkı kontrol

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği bu denetimler, trafik güvenliğini sağlamak ve hız limitlerine uyulmasını teşvik etmek amacıyla yapıldı. Radar denetimi, hız ihlallerini tespit etmek ve sürücüleri daha dikkatli olmaya yönlendirmek için etkili bir yöntem olarak görülüyor. Trafik ekiplerinin bu tür uygulamaları, kazaların önlenmesinde büyük rol oynuyor.

Hız limiti ihlalleri ve sonuçları: cezalar caydırıcı mı?

Hız sınırını aşan sürücüler için uygulanan bu yüksek cezalar, diğer sürücüler için caydırıcı bir örnek teşkil ediyor. Emniyet güçleri, hız limitlerine uyulmasının önemini vurgularken, trafik kazalarını azaltma ve yol güvenliğini artırma hedefiyle denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerin, Düzce ve çevresindeki diğer bölgelerde de devam edeceği bildirildi.