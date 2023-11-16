Düzce'de sağlık bilinci yükseliyor: 14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri ile farkındalık artıyor

Etkinlik kapsamında, Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler, ziyaretçilere ücretsiz kan şekeri, tansiyon ve vücut analizi ölçümleri sundu. Bu sağlık taramaları, diyabet ve hipertansiyon gibi yaygın sağlık sorunlarına karşı erken teşhis ve bilinçlendirme amacını taşıyor. Özellikle risk faktörleri açısından değerlendirilen vatandaşlar, daha detaylı inceleme ve tedavi için ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.

Diyabet farkındalığı: bilgilendirme ve broşür dağıtımı

Etkinliğin bir diğer önemli ayağı ise diyabet hakkında toplumsal bilincin artırılmasıydı. Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan bilgilendirici broşürler, ziyaretçilere dağıtılarak, diyabetin önlenmesi ve yönetilmesi konusunda temel bilgiler sunuldu. Sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin önemi vurgulanarak, diyabetle mücadelede etkili stratejiler aktarıldı.

Toplum sağlığının korunması

Düzce Sağlık Müdürlüğü'nün bu etkinliği, toplum sağlığının korunması ve kronik hastalıklarla mücadelede proaktif bir yaklaşımın önemini vurguluyor. Diyabet, kalp-damar hastalıkları ve hipertansiyon gibi sağlık sorunlarına karşı toplumun bilinçlendirilmesi, erken teşhis ve tedavi olanaklarının artırılması hedefleniyor.