  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Düzce'de sağlık bilinci yükseliyor: 14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri ile farkındalık artıyor
Düzce'de sağlık bilinci yükseliyor: 14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri ile farkındalık artıyor

Düzce'de sağlık bilinci yükseliyor: 14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri ile farkındalık artıyor

Düzce Sağlık Müdürlüğü, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde alışveriş merkezinde sağlık taraması ve diyabet bilinçlendirme etkinliği düzenledi. Riskli vatandaşlar yönlendirildi.

Etkinlik kapsamında, Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler, ziyaretçilere ücretsiz kan şekeri, tansiyon ve vücut analizi ölçümleri sundu. Bu sağlık taramaları, diyabet ve hipertansiyon gibi yaygın sağlık sorunlarına karşı erken teşhis ve bilinçlendirme amacını taşıyor. Özellikle risk faktörleri açısından değerlendirilen vatandaşlar, daha detaylı inceleme ve tedavi için ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.

diyabet-kalp-damar-hastaliklarina-karsi-saglik-taramasi-2.jpg

Diyabet farkındalığı: bilgilendirme ve broşür dağıtımı

Etkinliğin bir diğer önemli ayağı ise diyabet hakkında toplumsal bilincin artırılmasıydı. Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan bilgilendirici broşürler, ziyaretçilere dağıtılarak, diyabetin önlenmesi ve yönetilmesi konusunda temel bilgiler sunuldu. Sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin önemi vurgulanarak, diyabetle mücadelede etkili stratejiler aktarıldı.

Toplum sağlığının korunması

Düzce Sağlık Müdürlüğü'nün bu etkinliği, toplum sağlığının korunması ve kronik hastalıklarla mücadelede proaktif bir yaklaşımın önemini vurguluyor. Diyabet, kalp-damar hastalıkları ve hipertansiyon gibi sağlık sorunlarına karşı toplumun bilinçlendirilmesi, erken teşhis ve tedavi olanaklarının artırılması hedefleniyor.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Güncel
Fındık Üretiminde Devrim: DÜBİT, DÜFAM ve DÜ'den ortak çalışma
Fındık Üretiminde Devrim: DÜBİT, DÜFAM ve DÜ'den ortak çalışma
Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi: Bolu önemli bir spor kenti
Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi: Bolu önemli bir spor kenti
TKİ Bolu Göynük'te kömür üretimi için kamulaştırma kararı aldı
TKİ Bolu Göynük'te kömür üretimi için kamulaştırma kararı aldı
Mengen ve Mudurnu İlçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacak
Mengen ve Mudurnu İlçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacak
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak alarmı, görüş mesafesi 30 metreye düştü
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak alarmı, görüş mesafesi 30 metreye düştü
Ayı popülasyonundaki artış ve vatandaşların endişesi
Ayı popülasyonundaki artış ve vatandaşların endişesi
"Emekli Çiftçilerin Mağduriyetine Dikkat Çeken Başkan Özer: 'Adil Destek Şart'"
"Emekli Çiftçilerin Mağduriyetine Dikkat Çeken Başkan Özer: 'Adil Destek Şart'"
Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme kazada, 6 kişi yaralandı
Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme kazada, 6 kişi yaralandı