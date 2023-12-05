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Düzce'de şenlik havasında köpek doğum günü kutlaması: "Gofret" için büyük parti

Düzce'nin sevimli sakinlerinden biri olan "Gofret" isimli King Charles cinsi köpek, sahibi Sibel Kabasakal tarafından unutulmaz bir doğum günü partisi yapıldı. 6 yaşına basan Gofret için düzenlenen etkinlik, köpek severler arasında büyük ilgi uyandırdı.

Sepetle taşınarak partiye gelen Gofret, gönülleri fethetti

Gofret'in doğum günü kutlaması, onun sepet içinde parti alanına getirilmesiyle başladı. Bu an, davetliler arasında büyük bir sevinç yarattı. Gofret, sepetten çıkarken herkesin ilgi odağı oldu. Parti alanı, köpek dostu süslemeler ve renkli balonlarla donatılmıştı, bu da ortamı daha da şenlendiriyordu.

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Doğum günü pastası ve hediyelerle dolu anlar

Partinin en heyecan verici anlarından biri, özel olarak hazırlanan köpek dostu doğum günü pastasının kesilmesi oldu. Sibel Kabasakal, Gofret'in yanında pastayı keserken davetliler alkışlarla eşlik etti. Gofret için getirilen hediyeler, neşeyle sunuldu ve sevimli köpek, tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Müzik ve dans ile devam eden kutlama

Partinin ilerleyen saatlerinde, davetlilerin enerjisi yüksekti. Çalan hareketli müzikler eşliğinde, köpek severler dans ederek Gofret'in yaş gününü doyasıya kutladı.

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