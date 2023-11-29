Düzce'de sıcak bir kampanya: bin 800 çocuğa umut oldular

Düzce Belediyesi, sosyal sorumluluk bilinciyle her kış dönemi öncesinde başlattığı "Bir Bot, Bir Mont" kampanyasıyla yüzleri güldürmeye devam ediyor. bu yıl da bin 800 ihtiyaç sahibi çocuğa sıcak bir kış armağan ediyor.

Sosyal belediyecilik anlayışını benimseyen Düzce Belediyesi, hayırsever vatandaşların desteğiyle başlattığı bu kampanya kapsamında, 6-17 yaş aralığındaki çocuklar için bot, mont, atkı ve eldiven gibi kışlık giysilerin dağıtımını gerçekleştirdi. Kampanyanın bu yılki etkinliğinde, bin 800 çocuğun kışlık ihtiyaçları gönüllülerin ve belediye çalışanlarının özverili çalışmalarıyla karşılandı.

Sosyal yardımın merkezi: Düzce Belediyesi

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen kampanya, ihtiyaç sahiplerinin önceden belirlenmesi ve detaylı bir inceleme sürecinin ardından gerçekleştirildi. Düzce Belediyesi, Bahçeşehir Bölgesi'ndeki ek hizmet binasında, hazırlanan kışlık giyecek çantalarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Bu süreçte Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kocaman'ın da katılımıyla kampanyanın etkisi artırıldı.

Geleceğe umutla bakmalarını sağlayan proje

"Bir Bot, Bir Mont" kampanyası, sadece ihtiyaç sahiplerine yardım etmekle kalmıyor, aynı zamanda toplumda yardımlaşma ve dayanışma duygusunu güçlendiriyor. Düzce Belediyesi'nin bu öncü adımı, çocukların soğuk kış günlerinde sıcak bir geleceğe adım atmalarını sağlıyor. Hayırseverlerin desteğiyle gerçekleştirilen bu kampanya, şehrin sosyal yüzünü en güzel şekilde temsil ediyor.

Sıcak bir yardım eli

Düzce Belediyesi'nin bu özel girişimi, sadece kışlık ihtiyaçları karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın ve birlikteliğin güzel bir örneğini sergiliyor. Bin 800 çocuğun yüzünü güldüren bu kampanya, geleceğe umutla bakmalarını sağlayarak toplumun her kesiminden takdir topluyor.