Düzce'de sıkı denetim: motosiklet sürücülerine 5 bin lira ceza

Düzce'nin İstanbul Caddesi'nde, Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen denetimlerde, trafik kurallarını ihlal eden 12 motosiklet sürücüsüne toplam 5 bin 232 TL ceza kesildi.

Motorlu taşıtların girişine kapalı olan İstanbul Caddesi'nde yapılan bu denetimler, caddenin yaya dostu bir ortam olarak korunmasını amaçlıyor. Yaya öncelikli bu alanda motorlu araç kullanımının önüne geçmek için sıklaştırılan kontroller, bölge sakinlerinin ve ziyaretçilerin huzurunu sağlama hedefi taşıyor.

Kurallara uymayanlara cezai işlem

Karayolları Trafik Kanunu'na aykırı hareket eden sürücülere yönelik yapılan bu denetimlerde, ihlalde bulunan her bir sürücüye 436 TL ceza uygulandı. Bu cezaların toplamı 5 bin 232 TL'yi buldu. Zabıta ekipleri, kuralları ihlal eden sürücülere aynı zamanda uyarılarda da bulundu.

Denetimlerin devamı gelecek

Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Caddesi'ndeki motosiklet denetimlerinin artarak devam edeceği vurgulandı.