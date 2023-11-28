  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Düzce'de şok eden silahlı saldırı: iki yaralı

Düzce'de şok eden silahlı saldırı: iki yaralı

Düzce'de Gaziantep Caddesi'nde gerçekleşen silahlı saldırı sonucu iki kişi yaralandı. Şüpheli C.S., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri, olay yerinde geniş çaplı incelemelerde bulundu.

C.S. adındaki şüpheli, E.Ş. ve Ö.Ş. isimli iki kişiye ateş açtı ve hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaralananlar, ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi.

silahli-saldirida-yaralandilar-1.jpg

Olay yerinde yoğun polis ve sağlık ekipleri hareketliliği

Olayın hemen ardından, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, geniş çaplı bir soruşturma başlatırken, olay yeri inceleme ekipleri de bölgede detaylı bir inceleme yaptılar. Sağlık ekipleri ise yaralıların ilk müdahalesini yaparak, onları hastanelere ulaştırdı. Ayaklarından yaralanan iki kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

silahli-saldirida-yaralandilar-3.jpg

Silahlı saldırgan kısa sürede yakalandı

Düzce Polis Teşkilatı, hızlı ve etkili bir operasyonla, silahlı saldırının faili C.S.'yi yakaladı. Konuralp Necmettin Erbakan Caddesi'nde saklanan şüpheli, olayda kullanılan silah ile birlikte ele geçirildi. Gözaltına alınan C.S., sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
silahli-saldirida-yaralandilar.jpg

Toplumda endişe yaratan olay ve güvenlik tedbirleri

Bu olay, Düzce sakinlerinde büyük endişe yaratırken, yetkililer vatandaşların güvenliği için ek tedbirler aldı. Polis, benzer olayların önlenmesi adına bölgede güvenlik önlemlerini artırdı. Vatandaşların huzur ve güvenliği için polis teşkilatının titiz çalışmaları devam ediyor.

silahli-saldirida-yaralandilar-5.jpg

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Güncel
Bolu'da Minibüs Domuz Sürüsüne Çarptı: Yaralı Domuzlar ve Maddi Hasar
Bolu'da Minibüs Domuz Sürüsüne Çarptı: Yaralı Domuzlar ve Maddi Hasar
AK Parti'nin yerel seçim hazırlıklarında, 40 başkan adayı ve yoğun katılımlı e-temayül
AK Parti'nin yerel seçim hazırlıklarında, 40 başkan adayı ve yoğun katılımlı e-temayül
Bolu Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda 21 kişi yakalandı
Bolu Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda 21 kişi yakalandı
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Fırtına Alarmı: Valiliklerden Acil Uyarı
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Fırtına Alarmı: Valiliklerden Acil Uyarı
Adli bilimlerde böceklerin rolü: Sinekler ve böceklerle çözülen sır ölümler
Adli bilimlerde böceklerin rolü: Sinekler ve böceklerle çözülen sır ölümler
Karabük, Bartın, Düzce, Bolu ve Kastamonu'dan gelen kar manzaraları
Karabük, Bartın, Düzce, Bolu ve Kastamonu'dan gelen kar manzaraları
Bolu Gölcük Tabiat Parkı'nda kış masalı: 10 santim karla büyüleyici manzaralar
Bolu Gölcük Tabiat Parkı'nda kış masalı: 10 santim karla büyüleyici manzaralar
Soğuk hava şartları Pazar esnafı ve vatandaşlar tarafından iliklerine kadar hissedildi!
Soğuk hava şartları Pazar esnafı ve vatandaşlar tarafından iliklerine kadar hissedildi!