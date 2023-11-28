Düzce'de şok eden silahlı saldırı: iki yaralı

C.S. adındaki şüpheli, E.Ş. ve Ö.Ş. isimli iki kişiye ateş açtı ve hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaralananlar, ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi.

Olay yerinde yoğun polis ve sağlık ekipleri hareketliliği

Olayın hemen ardından, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, geniş çaplı bir soruşturma başlatırken, olay yeri inceleme ekipleri de bölgede detaylı bir inceleme yaptılar. Sağlık ekipleri ise yaralıların ilk müdahalesini yaparak, onları hastanelere ulaştırdı. Ayaklarından yaralanan iki kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Silahlı saldırgan kısa sürede yakalandı

Düzce Polis Teşkilatı, hızlı ve etkili bir operasyonla, silahlı saldırının faili C.S.'yi yakaladı. Konuralp Necmettin Erbakan Caddesi'nde saklanan şüpheli, olayda kullanılan silah ile birlikte ele geçirildi. Gözaltına alınan C.S., sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.



Toplumda endişe yaratan olay ve güvenlik tedbirleri

Bu olay, Düzce sakinlerinde büyük endişe yaratırken, yetkililer vatandaşların güvenliği için ek tedbirler aldı. Polis, benzer olayların önlenmesi adına bölgede güvenlik önlemlerini artırdı. Vatandaşların huzur ve güvenliği için polis teşkilatının titiz çalışmaları devam ediyor.