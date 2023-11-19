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Düzce'de şok kaza, cip ve otomobil çarpıştı, 2 yaralı

Düzce'nin Bahçeşehir bağlantı yolunda dün akşam saatlerinde yaşanan korkunç kazada, iki araç kafa kafaya çarpıştı. cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kazada yaralanan Mehmet Ş. ve eşi Ayşe Ş., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hemen ambulansa alındı. Ancak, Mehmet Ş., ambulanstan inerek kazaya karışan aracına baktığında yaşadığı şoku gizleyemedi. Gözlerine inanamayan sürücü, bir süre şaşkınlığını üzerinden atamadı.

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Kaza sonrası trafik felç

Kazanın etkisiyle savrulan araçlar, yolda büyük bir kaos yarattı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen trafik ışığı, trafiği daha da zorlaştırdı. Polis ve sağlık ekipleri, olay yerine hızla intikal ederek yaralılara müdahale etti ve yolu trafiğe açmak için çalışmalar başlattı. Kazadan sonra trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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Soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri, kazanın nedenlerini araştırmak üzere detaylı bir inceleme başlattı. Yaralıların sağlık durumları ile ilgili detaylı bilgiler henüz paylaşılmazken, kazanın oluş nedeni ve sorumluları üzerindeki çalışmalar devam ediyor.

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Düzce'nin güvenliği için çağrı

Bu kaza, Düzce yollarında sürücülerin daha dikkatli olmalarının önemini bir kez daha gündeme getirdi. Trafik güvenliği konusunda yetkililerin ve sürücülerin alması gereken tedbirler tartışılıyor.

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