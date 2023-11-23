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Düzce'de şok uygulamada büyük darbe 2 kişi tutuklandı

Düzce'de şok uygulamada büyük darbe 2 kişi tutuklandı

Düzce'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı. 42,5 gram uyuşturucu, hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretiyle mücadelede büyük başarı elde edildi

Uyuşturucu tacirlerine geçit yok: U.S. ve M.C. tutuklandı

Operasyonun devamında, suç kayıtları bulunan iki şüpheli, U.S. (34) ve M.C. (40), uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hızla adli makamlara sevk edildi. Her iki şüpheli de, geçmişteki suç kayıtları ve bu operasyonda ele geçirilen deliller ışığında, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Uyuşturucu kullanımı ve bulundurması ile ilgili işlemler

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma, uyuşturucu madde ticareti, bulundurmak ve kullanmak suçlarına odaklanıyor. Soruşturma kapsamında Çay Mahallesi Saatçigil Caddesi'nde yapılan şok uygulama, başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Ayrıca, A.K. isimli bir şahıs hakkında da uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından adli işlem yapıldı. Soruşturma, ilgili tüm yönleriyle devam etmektedir.

Toplumda uyuşturucuyla mücadele

Bu operasyon, toplumda uyuşturucuyla mücadele konusunda emniyet güçlerinin kararlı duruşunu bir kez daha gösterdi. Yetkililer, uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılıklarını sürdüreceklerini ve bu tür operasyonların devam edeceğini belirtiyorlar.

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