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Düzce'de Sürücülere Işıksızlık Denetimi: Ceza Yağdı

Düzce'de Sürücülere Işıksızlık Denetimi: Ceza Yağdı

Düzce'de polis ekipleri tarafından şehir merkezinde gerçekleştirilen ışık donanımı denetiminde sürücülere cezai işlem uygulandı.

Denetime katılan onlarca sürücü, araçlarının ışık donanımlarının kontrol edilmesiyle karşılaştı. Yapılan incelemelerde, diğer sürücülerin gözünü yorabilecek şekilde ayarlanmış veya farklı renkteki ışık donanımları tespit edilen araç sürücülerine 436’şar lira ceza kesildi.

Işıksızlık Denetimi: Sürücüler Uyarıldı ve Cezalandırıldı

Polis ekipleri, şehir merkezinde gerçekleştirdikleri ışık donanımı denetiminde sürücülere uyarılarda bulunarak, trafik güvenliği açısından önemli olan bu konuda daha dikkatli olmalarını istedi. Işıksızlık denetiminde araç farlarında uygun olmayan düzenlemeler yapılmış veya kurallara uymayan sürücüler, hemen cezalandırıldı. Bu kapsamda ışık donanımıyla ilgili kurallara uymayan sürücülere 436 lira ceza uygulandı.

Emniyet Kemeri Denetimi de Yapıldı

Denetim sırasında polis ekipleri ayrıca emniyet kemeri kullanımını da kontrol etti. Emniyet kemeri takmayan bir sürücüye, polis ekiplerinin sorduğu nedenini açıklaması üzerine verdiği cevap sonrasında 436 lira ceza kesildi. Sürücünün, "Yakın bir yere gidiyordum. O yüzden takmadım. Ne yapsanız haklısınız" ifadelerini kullanması üzerine ceza uygulanmış oldu.

Düzce polis ekiplerinin bu tür denetimlerle trafik güvenliğini artırmayı ve sürücüleri kurallara uymaya teşvik etmeyi hedeflediği belirtiliyor. Trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik düzenlenen denetimler, şehir içi trafiğinde daha güvenli bir sürüş ortamının oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

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