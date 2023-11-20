Düzce'de trafik ekipleri kar mesaisine başladı: Bolu Dağı kar yağışıyla mücadele ediyor

Düzce'de trafik ekipleri, Bolu Dağı'nda etkili olan kar yağışıyla mücadele ederek ulaşımı sorunsuz sağlamak için yoğun mesai yapıyor. Karla mücadeledeki önlemler ve trafik güvenliği için çalışmalar hız kesmiyor.

Bolu Dağı'nda gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Avrupa ile Anadolu'yu birbirine bağlayan bu önemli karayolu geçiş noktasında, kar yağışının yolun tutmasını önlemek ve trafiği sorunsuz bir şekilde akışına devam ettirmek için trafik ekipleri kar mesaisine başladı.

Bolu Dağı'nda olumsuzlukları önlemek için teyakkuz halinde

Bolu Dağı, her kış mevsiminde zorlu hava koşullarıyla bilinir ve zaman zaman trafiğe kapanabilir. Ancak bu yıl, olumsuzluk yaşanmaması ve trafik akışının aksamaması için trafik ekipleri büyük bir özveriyle çalışıyor. Ekipler, güzergah boyunca sürekli devriyeler düzenliyor ve sürücüleri yolda kaymalara karşı uyarıyor.

Kar birikintileri için anında müdahale

Kar yağışının yol üzerinde yoğun birikintilere neden olduğu bölgelerde ise trafik ekipleri hızla karayolları ekiplerine bilgi veriyor. Bu sayede trafikte olumsuzlukların önüne geçilmeye çalışılıyor.

Bu önemli karayolu geçiş noktasında trafik ekipleri, sürücülerin güvenliği ve ulaşımın sorunsuz bir şekilde devam etmesi için gece gündüz demeden görevlerini sürdürüyor.