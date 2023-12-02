Düzce'de Trafik Kazası: 40 Metre Fren Yapıldı, 2 Araç Zarar Gördü

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında, yola aniden giren bir otomobil, 40 metre fren yaptıktan sonra 2 araca çarparak durabildi. Kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Kalıcı Konutlar bağlantı yolunda gerçekleşti. Volkswagen marka otomobili kullanan Y.Y., Kervan kavşağından Kalıcı Konutlar istikametine seyrederken, trafikte hız yapınca duran araçları fark etmedi. Yaklaşık 40 metre fren yapan sürücü, aynı istikamette seyir halinde olan Audi marka otomobil ile başka bir otomobile çarparak refüje çıktı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsüne olay yerine çağrılan sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle tek şeritten verilen yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaza ile ilgili olarak polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Detaylı soruşturma sonucunda kaza hakkında net bilgiler ortaya çıkacak. Sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve dikkatli olmaları önem arz etmektedir.