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Düzce'de ulaşım hizmetlerinde kalite artıyor: Ulaşım A.Ş. şoförlerine özel eğitim

Düzce'de ulaşım hizmetlerinde kalite artıyor: Ulaşım A.Ş. şoförlerine özel eğitim

Düzce Belediyesi'nin iştirak şirketi olan Ulaşım A.Ş., şehir içi ulaşım hizmetlerinin kalitesini artırmak için önemli bir adım attı. Şirket, şoförlerine yönelik kapsamlı bir 'Trafik Kuralları' eğitimi düzenledi.

Bu eğitim, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirildi ve şoförlerin trafikte daha bilinçli hareket etmelerini sağlamayı hedefliyor.

Ulaşım A.Ş.'nin düzenlediği bu eğitimler, vatandaş memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor. Eğitimlerde, şoförlerin yolcu indirme-bindirme işlemleri, trafik işaret ve tabelalarını doğru okuma gibi konular üzerinde duruldu. Bu eğitimlerle şoförlerin trafikteki bilgi ve becerilerinin artırılması hedefleniyor.

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Düzce ulaşım A.Ş. şoförlerine yönelik planlı eğitimler

Düzce Ulaşım A.Ş. tarafından şoförler için planlanan periyodik eğitimler, şirketin merkez binasında gerçekleştirildi. Eğitimlere, Ulaşım A.Ş. Operasyon Müdürü Murat Postoğlu'nun yanı sıra, trafik polisleri de katılarak önemli bilgileri paylaştı. Bu eğitimlerle şoförlerin trafikte daha dikkatli ve bilinçli olmaları sağlanıyor.

Kaliteli hizmet anlayışıyla yenilikler devam ediyor

Düzce Belediyesi ve Ulaşım A.Ş., kaliteli hizmet anlayışını pekiştirmek ve vatandaş memnuniyetini artırmak için sürekli olarak eğitim ve gelişim çalışmalarına önem veriyor. Şoförlerin trafikteki performanslarının artırılması, yolcu güvenliğini ve memnuniyetini doğrudan etkileyerek, Düzce'nin ulaşım kalitesini üst seviyelere taşıyor.

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