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Düzce'de uyuşturucu operasyonu: polis ekiplerinden büyük darbe

Düzce'de uyuşturucu operasyonu: polis ekiplerinden büyük darbe

Düzce'de polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan bir şebekeyi çökertti. Teknik ve fiziki takip sonucu bonzai ele geçirildi. 1 kişi tutuklandı, 5 kişiye adli işlem başlatıldı.

Şüpheliler gözaltında: 1 kişi tutuklandı

Yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde ticareti, bulundurma ve kullanma suçlarından harekete geçen Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler üzerindeki gözaltı ve tutuklama işlemlerini gerçekleştirdi. Operasyonda, 1 kişi tutuklanırken, 5 kişi hakkında daha adli işlem başlatıldı.

İstihbarat çalışmaları ve yakalanan miktarda büyük artış

Polis ekipleri, istihbari çalışmaları sonucunda A.G. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. A.G.'nin evinin önünde E.B. isimli bir şahısla konuşurken izlendiği ve bu takip sonucunda E.B.'nin üzerinde 0.5 gram bonzai ele geçirildiği belirtildi. Aynı bölgede devam eden operasyonlarda, A.G'nin evinin önünden ayrılan İstanbul plakalı araç durduruldu ve E.K.'ye ait olduğu belirlenen 18.7 gram bonzai ele geçirildi.

Evinde Arama: 249.4 Gram Bonzai Bulundu

A.G.'nin evinde yapılan aramada ise, 249.4 gram bonzai ele geçirildi. Ev içerisinde ve müştemilat kısmında bulunan E.A., İ.Y. ve S.Y. isimli şahıslar uyuşturucu madde kullanırken suçüstü yakalandı.

Geniş çaplı soruşturma ve sonuçlar

Operasyon sonucunda çeşitli suç kayıtları bulunan A.G. (34), E.A. (34), S.Y. (33), İ.Y. (30), E.B. (27) ve E.K. (30) hakkında adli işlemler başlatıldı. Şüpheli A.G. ise mahkemece tutuklanarak adalete teslim edildi. Düzce polisinin bu başarılı operasyonu, uyuşturucu ile mücadelede kararlılığın bir göstergesi olarak değerlendirildi.

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