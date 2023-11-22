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Düzce'de uyuşturucu ve kaçak göçmen operasyonu: jandarma göz açtırmıyor

Düzce'de uyuşturucu ve kaçak göçmen operasyonu: jandarma göz açtırmıyor

Düzce İl Jandarma Komutanlığı, 13-20 Kasım'da uyuşturucu ve kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenledi. 18 şüpheli yakalandı, büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Gerçekleştirilen denetimlerde, toplam 57 gram Kubar Esrar, 1 gram Metamfetamin, 4 adet Sentetik Ecza, ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca, 70 gram Kenevir tohumu ve 19 kök Kenevir bitkisi de operasyonlarda bulundu. Bu bulgular, jandarmanın uyuşturucu ile mücadelesindeki kararlılığını gösteriyor.

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Uyuşturucu kullanımı ve kaçak göçmenlerle mücadele

Operasyon kapsamında, uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçlarından 18 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. Ayrıca, bölgede yasa dışı faaliyetlerde bulunan 6 yasa dışı göçmen de yakalandı. Bu durum, bölgenin güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı jandarmanın ne kadar etkili olduğunun bir göstergesi.

Sıkı denetim ve sürekli gözetim

Düzce İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ve kaçak göçmenlerle mücadelesini kesintisiz sürdürüyor. Bölge halkının huzuru ve güvenliği için yapılan bu operasyonlar, suç ve suçluyla mücadelede jandarmanın kararlılığını ortaya koyuyor.

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