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  3. Düzce'de yürütülen titiz bir operasyon, uyuşturucu ticaretinin kalbine ağır bir darbe indirdi
Düzce'de yürütülen titiz bir operasyon, uyuşturucu ticaretinin kalbine ağır bir darbe indirdi

Düzce'de yürütülen titiz bir operasyon, uyuşturucu ticaretinin kalbine ağır bir darbe indirdi

Düzce'de gerçekleştirilen operasyonda, yabancı uyruklu İsmetullah Seydi ve Hikmetullah Core isimli iki şüpheli uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Yabancı uyruklu iki şüpheli gözaltında

Operasyonun en dikkat çekici sonucu, yabancı uyruklu İsmetullah Seydi ve Hikmetullah Core isimli iki şüphelinin gözaltına alınması oldu. İsmetullah Seydi'nin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 7 parça halinde satışa hazır reçine esrar ele geçirildi. Hikmetullah Core'nin ikametinde ise 44 parça satışa hazır reçine esrar bulundu. Bu bulgular, şüphelilerin uyuşturucu madde ticaretinde önemli bir rol oynadıklarını gösteriyor.

Suçlamalar ve tutuklama

Yakalanan şüpheliler, bulguların ardından adli makamlara sevk edildi. Her iki şüpheli de, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan resmi olarak tutuklandı. Bu gelişme, Düzce'deki uyuşturucu ticaretiyle mücadelenin ne kadar ciddi ve kararlı bir şekilde yürütüldüğünün bir kanıtı olarak görülüyor.

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