Düzce'deki Cumayeri Yaka Camii’nin yeniden inşası başladı

Geçtiğimiz yıl Düzce’yi sarsan 5.9 büyüklüğündeki deprem, birçok yapıya ağır hasar vermişti. Bu yapılar arasında, Cumayeri ilçesinin Yaka Mahallesi'nde bulunan ve köklü bir geçmişe sahip olan Yaka Camii de vardı.

23 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşen bu yıkıcı depremden sonra, caminin durumu üzücü bir şekilde ağır hasarlı olarak nitelendirildi ve güvenlik gerekçesiyle yıkılmak zorunda kaldı. Ancak şimdi, bu tarihi yapı yeniden inşa edilmek üzere umut dolu bir adım atıldı.

Temel atma töreni: bir Caminin yeniden doğuşu

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, caminin yeniden inşasının başlangıcını duyurdu. Başkan Koloğlu, deprem sonrası yaşanan zorluklara ve caminin yıkımına dikkat çekerek, yeniden inşa sürecinin başladığını ve bu sürecin dualar eşliğinde gerçekleştirilen bir temel atma töreniyle başlatıldığını belirtti. “Rabbim bu camiyi tez zamanda tamamlayıp cemaat ile buluştursun” diyerek, projenin hızla tamamlanması için dua etti.

Yıkımdan yeniden doğuşa: Yaka Camii’nin önemi ve geleceği

Yaka Camii, Cumayeri ilçesinin manevi yapısında önemli bir yere sahip. Depremde yıkılmasının ardından, bölge halkı arasında büyük bir boşluk oluştu. Yeniden inşa edilen caminin, hem manevi hem de sosyal açıdan bölge halkına büyük katkı sağlaması bekleniyor. Yapım sürecinin hızla ilerlemesi ve caminin en kısa sürede ibadete açılması hedefleniyor.