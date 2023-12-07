Düzce'deki yangın kontrol altında: iki katlı evde alevler geceyi aydınlattı

Düzce'deki iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik mücadelesi sonucu kontrol altına alındı. Rüzgarlı hava nedeniyle yayılan alevler, mahalle sakinlerini endişeye sürükledi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. İtfaiye ekipleri, dört saatlik yoğun bir çaba sonucu alevleri kontrol altına aldı. Yangının etkilediği evde, kısmi çökmeler meydana geldi. Şans eseri yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.

Mahalle sakinleri endişe içinde: güvenlik önlemleri artırıldı

Yangın sırasında mahalle sakinleri, kıvılcımların evlerine sıçramasından endişe ederek sokağa döküldü. Polis ekipleri, yangın çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak olası bir felaketi önledi. Rüzgarlı hava, yangının yayılma riskini artırırken, itfaiye ekiplerinin kararlı müdahalesi olası bir faciayı engelledi.

Polis ekipleri olayı araştırıyor: yangının nedeni belirsiz

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Polis ekipleri, yangınla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı. Mahalle sakinleri, yaşanan olayın şokunu atlatmaya çalışırken, yetkililer yangının nedenini ve alınacak önlemleri değerlendiriyor. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.