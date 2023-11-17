Düzce'nin Akçakoca ilçesi, bin adet ücretsiz kestane fidanı ile yeşeriyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, doğayı koruma ve yeşillendirme çabaları kapsamında, bin adet ücretsiz kestane fidanı dağıtımı gerçekleştirildi. Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu etkinlik, çevre bilincini artırmayı hedefliyor.

Akçakoca'da düzenlenen bu anlamlı etkinlikte, daire amirleri, muhtarlar, öğrenciler ve vatandaşlar bir araya geldi. Etkinlik boyunca, katılımcılar köylerde fidan dikimi gerçekleştirerek doğaya katkı sağladılar. Toplamda bin adet kestane fidanı, ilçe sakinlerine ücretsiz olarak dağıtıldı. Bu fidanlar, gelecekte yeşil bir çevre oluşturmak için atılan önemli bir adımı temsil ediyor.

Çevre bilinci ve katılım

Etkinliğin başarısının arkasındaki anahtar nokta, Akçakoca halkının çevre bilinci ve katılımı oldu. İlçe sakinleri, doğal kaynakları koruma ve yeşillendirme konusundaki taahhütlerini sergilediler. Muhtarlar, çevresel projelerde topluluk liderleri olarak rol aldılar ve öğrenciler, doğaya duyarlılık kazanarak gelecekteki nesillere ilham verdiler.

Doğanın korunmasına destek

Bu tür etkinlikler, doğanın korunmasına ve sürdürülebilir bir çevrenin oluşturulmasına katkı sağlar. Kestane fidanlarının toprakla buluşması, Akçakoca'nın doğal güzelliklerini ve biyoçeşitliliğini zenginleştirmeye yardımcı olacak.