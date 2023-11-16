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Düzce'nin doğa harikası Aydınpınar'da Polis eşleri ve kadın polisler buluştu!

Düzce'nin doğa harikası Aydınpınar'da Polis eşleri ve kadın polisler buluştu!

Düzce'nin doğa harikalarından Aydınpınar Şelalesi, Polis Eşleri Derneği Düzce Şube Başkanı Şule Ergüder'in öncülüğünde düzenlenen bu etkinlikte, Düzce'de görev yapan kadın polisler ve polis eşleri bir araya geldi.

Etkinlik, katılımcıların birbirleriyle tanışmaları ve sosyal bağlarını güçlendirmeleri amacıyla organize edildi. Bu anlamlı buluşma, Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'in eşi Şule Ergüder ve Emniyet Müdür Yardımcısı Erol Türkyılmaz'ın eşi Filiz Türkyılmaz tarafından planlandı.

Aydınpınar Şelalesi'nin büyüleyici atmosferi

Katılımcılar, tanışma faslının ardından Aydınpınar Şelalesi'ne yönelerek, bölgenin eşsiz doğasını keşfettiler. Şelale, gürgen, meşe ve kestane gibi karışık yapraklı orman ağaçlarıyla çevrili olup, doğal güzelliğiyle biliniyor. Bu gezinti, katılımcılara hem doğayla iç içe bir gün geçirme fırsatı sundu hem de stres atma imkanı sağladı.

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Dayanışma ve dostluk için bir adım

Etkinlik, polis teşkilatında görev yapan kadınların ve polis eşlerinin birbirleriyle dayanışma içinde olmalarını ve sosyal ilişkilerini güçlendirmelerini amaçlıyor. Bu tür etkinlikler, meslek hayatının zorluklarına karşı bir destek ağı oluşturmanın yanı sıra, sosyal hayatta da güçlü bağlar kurmayı hedefliyor.

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Doğal güzellikler ve sosyal etkinliklerin önemi

Düzce ve çevresi, doğal güzellikleri ve kültürel etkinliklerle dolu bir bölge. Aydınpınar Şelalesi gibi doğa harikaları, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Bu tür sosyal etkinlikler, bölgenin doğal ve kültürel zenginliklerini daha geniş kitlelere tanıtma fırsatı sunuyor.

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