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Düzce'nin Kaynaşlı İlçesi'nde Meydana Gelen Çöp Kamyonu Yangını Hızla Kontrol Altına Alındı

Düzce'nin Kaynaşlı İlçesi'nde Meydana Gelen Çöp Kamyonu Yangını Hızla Kontrol Altına Alındı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, seyir halindeki bir çöp kamyonunun lastik kısmında çıkan yangın, hızlı bir şekilde kontrol altına alındı.

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Olay, D-100 karayolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Kamyon sürücüsü Muhammet T., Ankara'dan Düzce istikametine seyir halindeyken aracından duman çıktığını fark etti. Hemen önlem alan sürücü, çöp kamyonunu yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yangın ihbarında bulundu.

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Kaynaşlı Belediyesi itfaiye ekipleri, hızla olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri de güvenlik önlemlerini alırken, itfaiye ekipleri yangına anında müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucunda çöp kamyonunda maddi hasar meydana geldi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Önemli bir can kaybı veya mal kaybının yaşanmaması sevindirici bir gelişme olarak kaydedildi.

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