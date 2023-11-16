Düzce'nin kırsal kalkınmasında beton devrimi, yerli ve milli ürünlerle sürdürülebilir yol yapımı

Düzce, Türkiye'nin en yenilikçi kırsal kalkınma örneklerinden birini sunuyor. İl genelinde, köy yollarının yapımında yerli ve milli ürünler tercih ediliyor. Bu sayede hem maliyet avantajı sağlanıyor hem de yolların ömrü uzatılıyor.

Düzce'nin beton yolları, asfalta kıyasla daha ekonomik ve uzun ömürlü. Beton yol yapımında kullanılan çimento ve agrega taşı, Düzce'de üretiliyor. Bu yerel üretim, yol yapım maliyetlerini düşürürken, aynı zamanda yolların sağlamlığını ve dayanıklılığını artırıyor. Nasırlı köyüne bağlı Sarıkasım Mahallesi'nde gerçekleştirilen beton yol serimi, bu yeni yaklaşımın en son örneği olarak dikkat çekiyor.

Doğa dostu yol yapımı

Köy sakinleri, beton yolların hem çevre dostu hem de sağlıklı olduğunu belirtiyor. Abdurrahim Gürel gibi yerel halk, bu çalışmaların köylerine değer kattığını ve doğaya uyumlu olduğunu vurguluyor. Doğal malzemeler kullanarak yapılan bu yollar, çevre dostu bir alternatif sunuyor.

90 kilometrelik beton yol projesi

Düzce Valisi Selçuk Aslan ve İl Genel Sekreteri Mehmet Hayri Şen, 90 kilometreyi bulan beton yol çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Aslan, bu yolların yüksek standartlarda ulaşım konforu sunduğunu, tamamen Düzce'den tedarik edilen malzemelerle yapıldığını belirtti. Bu yolların petrokimya içermemesi ve doğal malzemelerle üretilmesi, çevresel etkiyi minimize ediyor.

Yerli ve milli malzemelerle kalkınma

Vali Aslan, kullanılan tüm malzemelerin Düzce'de üretiliyor olmasının, yolların hem 'yerli' hem de 'milli' niteliğini vurguladığını dile getirdi. Bu yaklaşım, bölgesel kalkınma ve yerel üretimin teşvik edilmesinde önemli bir adım olarak görülüyor. Düzce'nin bu girişimi, yerel kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilir kalkınma açısından model teşkil ediyor.