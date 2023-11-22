  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Düzce'nin sağlık alanında önemli adımı: çocuklara özel ağız ve diş sağlığı taraması
Düzce'nin sağlık alanında önemli adımı: çocuklara özel ağız ve diş sağlığı taraması

Düzce'nin sağlık alanında önemli adımı: çocuklara özel ağız ve diş sağlığı taraması

Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, çocukların sağlığı için önemli bir adım attı. Düzce Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki diş hekimleri, çocuk evleri sitesinde kalan çocuklara yönelik özel bir ağız ve diş sağlığı eğitimi ve taraması gerçekleştirdi.

Bu özel sağlık taraması ve eğitimi, çocuklara ağız ve diş sağlığının önemi hakkında bilgi vermek amacıyla düzenlendi. Diş hekimleri, çocukların diş bakımı konusunda bilinçlenmesini sağlayacak pratik bilgiler sundu. Eğitim, çocukların günlük diş bakım rutinlerini nasıl iyileştirebilecekleri üzerine yoğunlaştı.

cocuklara-yonelik-saglik-egitimi-1.jpg

Çocuk evleri sitesinde sağlık taraması

Sevgi evlerinde kalan çocuklara yönelik bu etkinlik, onların ağız ve diş sağlığını gözden geçirmek için bir fırsat sundu. Profesyonel diş hekimleri, çocukların diş sağlığını detaylı bir şekilde inceledi ve gereken önerilerde bulundu. Bu tarama, çocukların sağlıklı bir geleceğe adım atmasını sağlamak için kritik bir öneme sahipti.

Toplum ağız ve diş sağlığı haftası'nın önemi

20-26 Kasım, Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası olarak kutlanıyor. Bu hafta, toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda farkındalığını artırmayı amaçlıyor. Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin bu etkinliği, bu özel haftanın anlamını ve önemini vurgulayan mükemmel bir örnek teşkil etti.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Güncel
İlk belediye meclis üyesi, ilk mahalle muhtarı ve şimdide ilk Belediye Başkanı aday adayı
İlk belediye meclis üyesi, ilk mahalle muhtarı ve şimdide ilk Belediye Başkanı aday adayı
Türkiye'nin kış turizmi cazibe merkezi: Kartalkaya'da sezon öncesi hazırlıklar
Türkiye'nin kış turizmi cazibe merkezi: Kartalkaya'da sezon öncesi hazırlıklar
Haksız yere işsizlik ödeneği başvuruları mercek altına alınacak
Haksız yere işsizlik ödeneği başvuruları mercek altına alınacak
Tesla Türkiye'de Genişlemeye Devam Ediyor: Bolu Öncülüğünde Yeni Şarj İstasyonları
Tesla Türkiye'de Genişlemeye Devam Ediyor: Bolu Öncülüğünde Yeni Şarj İstasyonları
Ankara Kalesi'nin Restorasyonu için ABB düğmeye bastı
Ankara Kalesi'nin Restorasyonu için ABB düğmeye bastı
Türkiye'nin Deprem Gerçeği: Sürekli Artan Fay Hareketliliği
Türkiye'nin Deprem Gerçeği: Sürekli Artan Fay Hareketliliği
Bolu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir şahıs gözaltına alındı
Bolu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir şahıs gözaltına alındı
Korkunç cinayet: Bursa'da iki kişiyi öldüren zanlı bolu cezaevinde
Korkunç cinayet: Bursa'da iki kişiyi öldüren zanlı bolu cezaevinde