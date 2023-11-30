Düzce'ye Bolu'dan önemli ziyaret: Fırtına hasarı gündemde

Düzce Valisi Selçuk Aslan, yakın zamanda meydana gelen fırtınanın Akçakoca Balıkçı Barınağı'na verdiği hasarı görüşmek üzere bir toplantı düzenledi.

Bu toplantıya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bolu Ulaştırma Bölge Müdürü Erdem Öncebe ve İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun da katıldı.

Akçakoca Balıkçı Barınağı'ndaki hasar değerlendirildi

Fırtınanın ardından Akçakoca Balıkçı Barınağı'nda meydana gelen hasarı yerinde incelemek üzere Düzce Valisi Selçuk Aslan, bölgeye bir ziyaret gerçekleştirdi. Hasar gören alanda incelemelerde bulunan Vali Aslan, balıkçı esnafına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hasarın giderilmesi için harekete geçildi

Vali Aslan, barınaktaki hasarın giderilmesi için gerekli talimatları verdi. Bu talimatlar doğrultusunda, hasarın giderilmesi için sıkı bir takip süreci başlatıldı.

Ulaştırma ve tarım müdürlerinden destek

Düzce Valisi Selçuk Aslan, konuyla ilgili olarak Bolu Ulaştırma Bölge Müdürü Erdem Öncebe ve İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun ile bir araya geldi. Bu önemli görüşmede, Akçakoca Balıkçı Barınağı'ndaki fırtına hasarının hızlı ve etkili bir şekilde giderilmesi konusu ele alındı.