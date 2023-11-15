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E-Okul VBS Öğrenci Giriş Ekranı ve Kullanımı: 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında Neler Yapılabilir?

E-Okul VBS Öğrenci Giriş Ekranı ve Kullanımı: 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında Neler Yapılabilir?

E-Okul VBS (Veli Bilgilendirme Sistemi), Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanan bir hizmettir.

E-Okul VBS ile Hangi Bilgilere Ulaşabilirsiniz?

E-Okul VBS üzerinden öğrencilerin haftalık ders programları, devamsızlık durumları, sınav sonuçları ve karne notları gibi birçok önemli bilgiye kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bu sistem, özellikle Kasım ara tatili sırasında lise, ortaokul ve ilkokul öğrencileri ile velileri için oldukça yararlı bir araçtır.eyvah-veliler-her-seyi-ogrenecek-1.jpg

E-Okul VBS Öğrenci Girişi Nasıl Yapılır?

E-Okul VBS öğrenci giriş ekranına erişim sağlamak için, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesine gidilir ve öğrenci giriş bölümünden sisteme giriş yapılır. Giriş yaptıktan sonra, sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayarak öğrencinin not bilgilerine ulaşabilirsiniz.eyvah-veliler-her-seyi-ogrenecek-2.jpg

Karne Not Ortalaması ve Takdir/Teşekkür Hesaplama

Karne not ortalaması, öğrencinin yazılı sınav puanlarının toplanması ve sınav sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Takdir ve teşekkür belgesi almak için ise, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere göre, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması ve davranış puanı dikkate alınır.eyvah-veliler-her-seyi-ogrenecek-3.jpg

E-Okul VBS, öğrencilerin akademik takibini kolaylaştıran, velilere ve öğrencilere önemli bilgiler sunan bir sistemdir. 2023-2024 eğitim öğretim yılında da bu sistem, eğitim sürecinin önemli bir parçası olarak hizmet vermeye devam edecek.
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