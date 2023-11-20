Eğitim-Bir-Sen Bolu 1 Nolu şubeden Balkanlar’da kültürel gezi

Ahmet Koçak ve İlker Hotoglu liderliğindeki 80 kişilik grup, 8 gün süren gezide 9 ülkeyi ziyaret etti.

Osmanlı mirasının peşinde bir yolculuk

Bu gezi, katılımcıları Osmanlı İmparatorluğu'nun izlerini taşıyan Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Sırbistan ve Yunanistan'a götürdü. Grup, bu ülkelerdeki tarihi eserleri ve önemli mekanları yakından inceleme fırsatı buldu.

Bosna Hersek'te duygusal ve tarihi deneyimler

Bosna Hersek ziyareti, geziye katılanlar için özellikle duygusal ve tarihi açıdan önemli anlara sahne oldu. Mostar Şehri ve Köprüsü, Alperenler Tekkesi gibi tarihi yerler ziyaret edildi. Saraybosna'da yaşanan savaşın izleri görülürken, Aliya İzzetbegoviç’in mezarında dualar edildi ve Umut Tüneli'nin komutanı Harun Hociş'ten savaş hikayeleri dinlendi.

Srebrenica şehitliğinde anlamlı ziyaret

Grup ayrıca, Srebrenica’da soykırım mağdurlarının anısına şehitlik ziyareti gerçekleştirdi. Burada, katliamı bizzat yaşayan köylülerin anılarını dinleyerek, yaşanan acıları daha yakından hissettiler. Bu ziyaret sırasında Türkiye'ye olan teşekkür ve minnet duyguları dile getirildi.

Kültürel mirası fotoğraflarla belgelendirme

Öğretmenlerden oluşan kafile, gezi boyunca bol bol fotoğraf çekerek bu tarihi ve kültürel yolculuğu belgeledi. Balkan turu, katılımcıların hem tarih bilgilerini genişletti hem de duygusal açıdan zengin bir deneyim sundu.