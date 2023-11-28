Eğitim semineri başladı: Bolu Orman Bölge Müdürlüğü’nden yenilikçi adım

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, 2023'te göreve başlayan orman mühendisleri ve memurlarına yönelik Akçakoca'da kapsamlı bir hizmet içi eğitim semineri başlattı. Teorik ve uygulamalı eğitim ile verimlilik ve bilgi artışı hedefleniyor.

Kapsamlı eğitim programı

Bölge Müdür Yardımcısı Yılmaz Yıldız ve Basın ve İletişim Şube Müdürü Osman Kara'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitim, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nün tüm Şube Müdürlüklerinin konularını kapsıyor. Üç hafta sürecek bu eğitimin ilk iki haftası teorik bilgilerle Akçakoca'da, son haftası ise Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünde arazide uygulamalı olarak gerçekleştirilecek.

Hedefler ve beklentiler

Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, eğitim seminerinin önemine değinerek, edinilecek bilgilerle yıl içinde karşılaşılabilecek sorunların minimize edilmesini, yeni mevzuatlar ve uygulamalar hakkında bilgi edinilmesini hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, bu eğitimle uygulamalarda birlik ve standardizasyon sağlanarak kaliteli hizmet sunumunun ve verimliliğin artırılması amaçlanmaktadır.

Stratejik eğitim yaklaşımı

Bu eğitim semineri, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nün orman yönetimi ve koruma alanında yetkin ve bilgili bir personel kadrosu oluşturma çabasının bir parçası olarak görülüyor. Yenilikçi eğitim yaklaşımları ve saha uygulamaları sayesinde, personelin sahadaki zorluklarla daha etkin bir şekilde başa çıkabilmesi ve bölgenin doğal kaynaklarının daha etkili bir şekilde korunması hedefleniyor.