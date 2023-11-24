Eğitimi-iş Bolu İl Başkanı Erkan Korkmaz'dan Çağrı: Eğitim Emekçilerinin Hakları İçin Grevdeyiz!

Eğitim-iş Bolu İl Başkanı Erkan Korkmaz, Öğretmenler Günü'nde yaptığı basın açıklamasında, eğitim emekçilerinin haklarını savunmak amacıyla grevde olduklarını ve yöneticilerin riyakarca övgülerini değil, haklarını istediklerini belirtti.

Erkan Korkmaz tarafından yapılan açıklamada, Öğretmenler Günü'nün eğitim emekçileri için bir gurur nişanesi olduğu kadar burukluğun da günü olduğu vurgulandı.

Öğretmenler Günü'nde Eğitim Emekçileri Grevde: Haklarımızı İstiyoruz!

Eğitim sistemini yıllardır olumsuz yönde etkileyen bir yönetim anlayışının, eğitim emekçilerinin durumunu kötüleştirdiğini ifade eden Korkmaz, eğitim emekçilerinin haklarını kısıtlayan, itibarsızlaştıran ve yaşam koşullarını zorlaştıran bir anlayışa karşı olduklarını dile getirdi.

Eğitimiş Bolu İl Başkanı Erkan Korkmaz: Yöneticilerin Övgüleri Değil, Haklarımız Önemli!

Korkmaz, yöneticilerin bugünün bir gününde riyakarca övgülerle eğitim emekçilerini överken, geriye kalan 364 günde eğitime ve eğitimcilerine çile çektirdiklerine dikkat çekti. Eğitim emekçilerinin geçim sıkıntısı çektiğini, yaşam koşullarının zorlaştığını vurgulayan Korkmaz, bu durumun sürdürülemez olduğunu belirterek çeşitli taleplerde bulundu.

Eğitim Emekçileri Taleplerini Sıralıyor: İnsanca Yaşam, Adil Ücret ve Meslek Onuru!

Eğitim emekçilerinin talepleri arasında insanlık onuruna yakışır bir ücret, ayrımcılık yapmayan uygulamalar, ücretli ve sözleşmeli öğretmenliğe son verilmesi, mülakatın kaldırılması, ek ders ücretlerinin emekliliğe sayılması gibi maddeler yer aldı. Ayrıca, eğitim kurumlarının personel ihtiyacının din eksenli politikalarla değil, nesnel ve bilimsel kriterlere göre belirlenmesi talep edildi.

Ankara Buluşmasıyla Eğitim Emekçileri Seslerini Duyuracak: Haklı Mücadele Devam Ediyor!

Erkan Korkmaz, eğitim emekçilerinin meslek onurunu geri istediklerini vurgulayarak, Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde eğitim emekçilerinin değersizleştirilemeyeceğini ifade etti. Korkmaz, yarın Ankara'da düzenleyecekleri buluşmayla bu talepleri dile getireceklerini ve Başöğretmenin istirahatgahına yürüyerek saygılarını sunacaklarını belirtti.

Eğitim İşçilerinin Çağrısı: Ülkenin Geleceği İçin Adil ve Kamusal Eğitim Şart!

Son olarak, Erkan Korkmaz, tüm vatandaşları çocukları için iyi bir eğitim, ülke için parlak bir gelecek istemeye ve eğitim emekçilerinin haklı mücadelesine destek vermeye davet etti.