Eğitimiş Sendikası Bolu İl Başkanı Erkan Korkmaz'dan Önemli Açıklamalar

Korkmaz, alanında uzman kadrolu öğretmenlerin yönetici pozisyonlarına atanması ve bu pozisyonlara uygun olmayan kişilerin ücretli öğretmen olarak görevlendirilmesinin eğitim kalitesini ve çocukların geleceğini tehdit ettiğini vurguladı.

Mudurnu İlçesi Taşkesti İlkokulu Örneği

Erkan Korkmaz, Mudurnu İlçesi Taşkesti İlkokulu'nda yaşananları örnek göstererek, bu tür görevlendirmelerin okulların yönetici ve öğretmen ihtiyacını artırdığını ve eğitimdeki istikrarı bozduğunu belirtti. Korkmaz, bu durumun, öğretmenlerin çalışma barışını ve motivasyonunu olumsuz etkilediğini, eğitim-öğretim sürecinin en önemli unsuru olan öğretmenlerin performansını düşürdüğünü ifade etti.

Ücretli Öğretmenler ve Nitelikli Eğitim Endişesi

Eğitimiş Sendikası Bolu İl Başkanı, bu tür görevlendirmeler sonucunda, öğretmenlik mesleği ile ilgisi olmayan kişilerin ücretli öğretmen olarak okullarda görev yapmasının, nitelikli eğitim almanın önünde bir engel teşkil ettiğini dile getirdi. Korkmaz, bu durumun, Türkiye'nin iç hukuku ve uluslararası sözleşmelere aykırı olarak, çocukların kaliteli eğitim alma hakkını ihlal ettiğini iddia etti.

Çözüm İçin Maarif Müfettişleri Devrede

Erkan Korkmaz, bu iddiaların maarif müfettişleri tarafından incelenmesini ve usulsüz görevlendirmelerin iptal edilmesini talep etti. Korkmaz, bu adımların hem çocukların eğitim geleceği için hem de öğretmenlerin huzurlu ve verimli bir şekilde derslere girebilmeleri için gerekliliğini vurguladı.

Bu açıklamalar, Bolu'daki eğitim sisteminde yaşanan sorunlara dikkat çekerken, ilgili makamların bu konuya hassasiyetle yaklaşması ve gerekli düzeltmeleri yapması bekleniyor. Eğitimdeki bu tür idari kararların, öğrencilerin ve öğretmenlerin geleceği üzerindeki etkileri göz ardı edilemez.