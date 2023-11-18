Ehliyet almak 2024: Maliyeti artıyor, işte güncel fiyatlar

ehliyet almak, Kurs, harç ve sınav bedellerindeki artışlar nedeniyle, ehliyet almanın maliyeti önemli ölçüde yükseliyor. Şu anda yaklaşık 10 bin lira civarında olan ehliyet alma maliyeti, gelecek yıl yapılan zamlarla beraber 20 bin lira sınırını aşacak.

Sürücü kurslarını zorlayan faktörler

Akaryakıt ücretlerindeki artış, eğitmen giderleri ve araç bakım maliyetleri gibi etkenler, sürücü kurslarının işleyişini zorluyor. Bu durum da dolaylı olarak ehliyet alacak kişilerin ödeyeceği ücretlerin artmasına sebep oluyor.

Ehliyet fiyatlarında iki katına çıkış

Şu anda sürücü adayları, sürücü kurslarına ortalama 7 bin 500 TL ödeme yapıyor. Bu tutar, ehliyet harcı dahil edildiğinde 10 bin liraya ulaşıyor. Ancak 2024 yılı itibarıyla bu rakamın 20 bin lirayı geçmesi bekleniyor.

Ücretler illere göre değişiyor

Ehliyet kurs ücretleri, valilikler, Milli Eğitim Müdürlükleri ve sürücü kursları tarafından belirleniyor ve illere göre farklılık gösteriyor. Yeni yılda A sınıfı sürücü belgesi harcı 1308 liraya, B sınıfı sürücü belgesi harçları ise 3 bin 945 lira olarak uygulanacak. Bu durum, ehliyet almak isteyen vatandaşlar için ek bir maliyet artışı anlamına geliyor.