Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksiti için son ödeme tarihi yaklaşıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan bir kararla Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve gelir vergisi gibi borçların ödenmemesi durumunda karşılaşılacak faiz oranı artırıldı.

Vergi, bir yurttaşlık görevi olarak kabul edilir ve ödenen vergiler sistem içindeki bazı çarkların sürekli olarak hareket etmesini sağlar. Bu vergiler arasında Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Emlak Vergisi, Damga Vergisi, Stopaj ve şu anda özel olarak ele alacağımız Motorlu Taşıtlar Vergisi bulunmaktadır. Bu vergilerin ödenmesi zorunludur ve ödenmediği takdirde yaptırımla karşılaşılır. Yaptırım, genellikle 3 ile 5 yıl arasında hapis cezası veya idari para cezasıdır.

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 2.taksit son ödeme tarihi ne zaman?

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksit ödeme süreci 6 Eylül 2023 tarihinde sona erdi. Bu tarihe kadar ödeme yapmayan bireylere, aylık belirli bir gecikme faizi uygulandı. Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksit ödeme süreci ise 1 Kasım'da başladı ve 30 Kasım'da sona erecek. Gecikme faizi uygulanmaması için son taksiti ödemeyi unutmamanız önemlidir.

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 2.taksit nasıl ödenir?

Ödemelerinizi gib.gov.tr internet adresinden veya GİB Mobil uygulamasından, anlaşmalı olan bankaların şubelerinden, mobil uygulamalarından, vergi dairesi veznesinden hatta PTT şubelerinden gerçekleştirebilirsiniz. Herhangi bir gecikme durumunu önlemek ve yaptırım almamak adına son ödeme tarihini göz ardı etmemeniz önemlidir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) faiz oranı ne kadar oldu?

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, son güncelleme olan 21 Temmuz 2022 tarihinde yüzde 1 artırılarak yüzde 2.5'e çıkarılan gecikme faizleri, 14 Kasım 2023 itibarıyla yüzde 3.5'e yükseltildi. Bu değişiklikle birlikte, özellikle yüksek trafik borcu olan vatandaşlar, ödemelerini zamanında gerçekleştirmeme durumunda yüzde 3.5 oranındaki faizle karşılaşacaklar.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, kamuya olan borç ödemelerinde uygulanan tecil faizi oranı yüzde 24'ten yüzde 36'ya çıkarıldı. Tecil faizi, borcun vadesinde ödenmemesi durumunda alıcı tarafa uygulanan ek maliyeti temsil ediyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) nedir?

Motorlu Taşıtlar Vergisi, bir yıl içinde belirli zaman aralıklarında ödenmesi gereken zorunlu bir vergi türüdür. Bu vergi, Karayolları Trafik Kanunu tarafından belirlenmiş olup, trafik şubelerinde kayıtlı olan motorlu taşıtların sahipleri tarafından ödenmelidir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi, bir yıl içinde belirlenmiş tarihlerde olmak üzere yılda iki kez ödenir. Verginin adı karayollarında bulunan araçları akla getirse de aslında uçak, helikopter gibi hava taşıtları ve motorlu deniz taşıtları da bu vergi kapsamında ödeme yapmak zorundadır.

Bu yıl, ülkemizi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından ortaya çıkan maddi ihtiyaçları karşılamak amacıyla, her yıl iki kez ödenen verginin ek ödeme şartı getirildi. Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi alınmasının Anayasa Mahkemesi'ne taşınarak iptal edilmesi talep edildi, ancak bu talep reddedildi.