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El Açması Mantı Nasıl Yapılır? Tavuklu Mantı Tarifi İçin Malzemeler Nedir? Evde Kolay Mantı Tarifi

El Açması Mantı Nasıl Yapılır? Tavuklu Mantı Tarifi İçin Malzemeler Nedir? Evde Kolay Mantı Tarifi

el açması mantı nasıl yapılır? Farklı ve lezzetli bir mantı tarifi arıyorsanız, işte size klasik Kayseri mantısı hamuruyla hazırlanan nefis bir tavuklu mantı tarifi.

Bu tarif, mantı severler için keyifli bir alternatif sunuyor. Hem hamurunun yumuşaklığıyla hem de iç harcındaki tavuk lezzetiyle damakları şenlendirecek bir lezzet vaat ediyor.

El Açması Mantı Nasıl Yapılır?

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Tavuklu Mantı Tarifi İçin Malzemeler:

Hamur İçin:

  • 5 su bardağı un
  • 2 su bardağı su
  • 1 adet yumurta
  • 1 çay kaşığı tuz

İç Harcı İçin:

  • 1 adet tavuk göğsü
  • 2 adet soğan
  • 3 diş sarımsak
  • 2 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • 1 çimdik karabiber

Hazırlık:

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  1. İlk olarak iç harcını hazırlayın. Tavuk göğsünü küçük kare şeklinde doğrayın. Soğanları da minik bir şekilde doğrayarak tavukla birlikte karışıma ekleyin.
  2. Sarımsak rendesi, tuz, pul biber ve karabiberi de ekleyip karıştırın. Hazırladığınız karışımı yarım saat kadar dinlendirin.
  3. Hamur için un, yumurta, tuz ve suyu karıştırarak yoğurun. Kıvamı kulak memesinden biraz sert olacak şekilde ayarlayın. Bezeler haline getirip açın ve kare şeklinde kesin.
  4. İç harcını hamurun üzerine koyup kapatarak mantıları oluşturun.
  5. Mantıları makarna gibi haşlayarak, kaynamış suya tuz ekleyin ve 6-7 dakika kaynatın.
  6. Pişen mantıları süzün. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve tereyağı ekleyerek servis yapın.

Bu pratik ve lezzetli tavuklu mantı tarifi, özellikle farklı bir mantı denemek isteyenler için ideal bir seçenektir. Afiyet olsun!

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