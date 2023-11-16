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Elektrikli araçlara artan ilgi 130 bin liralık aracı elektrikli otomobil piyasasının yeni yıldızı yaptı

Elektrikli araçlara artan ilgi 130 bin liralık aracı elektrikli otomobil piyasasının yeni yıldızı yaptı

Son yıllarda, otomobil piyasasında elektrikli araçlara olan ilgi hızla artıyor. Türkiye'de de yollarda sıklıkla rastlanan bu araçlar, hem ekonomik masrafları hem de çevreye olan katkılarıyla sürücülerin gözdesi haline geldi.

Rekor kıran Wuling Hongguang MINI EV

Piyasaya ilk kez 2020 Ağustos'unda çıkan Wuling Hongguang MINI EV, 4.500 dolarlık (yaklaşık 130 bin lira) başlangıç fiyatıyla Çin'de 28 ay boyunca aralıksız en çok satılan elektrikli otomobil oldu. Bu başarısıyla otomobil piyasasında adından sıkça söz ettiren MINI EV, elektrikli araçların popülerliğini gözler önüne seriyor.

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SAIC-GM-Wuling Ortaklığı ve Yeni Model Tanıtımı

SAIC-GM-Wuling ortaklığı, yaptığı son etkinlikte aracın yeni versiyonunu tanıttı. Bu popüler mikro otomobil, bugüne kadar 1,15 milyon adet satış yaparak dünyanın 40 farklı ülkesinde kullanıcılarla buluştu. Bu başarı, elektrikli araçların global pazardaki etkisini artırıyor.

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28 Aydır Zirvede: Üçüncü Nesil MINI EV Macaron

Yeni tanıtılan üçüncü nesil MINI EV Macaron modeli, 6,500 dolar fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. 41 beygir gücündeki motoru, 17,3 kWh kapasiteli bataryası ve 215 km menzile sahip bu model, ayrıca çift hava yastığı sunuyor. DC şarj desteğiyle de satın alınabilen bu iki kapılı araç, %30'dan %80 şarja sadece 35 dakikada ulaşabiliyor.

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Elektrikli otomobil piyasasında yaşanan bu gelişmeler, hem teknolojik yeniliklerin hem de çevre dostu alternatiflerin önemini vurguluyor. Wuling Hongguang MINI EV'nin başarısı, elektrikli araçların gelecekte otomobil piyasasında daha da önemli bir rol oynayacağının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

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