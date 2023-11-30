

Tüketiciyi koruyan yeni düzenleme

Elektrikli otomobil satışlarında tüketiciyi koruyan yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Yayınlanan tebliğde; "Bu kapsamda sadece elektrik motorundan tahrikli diğer taşıtların Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması kapsamı menşeli olmayanların ithalatında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca düzenlenen 'İzin Belgesi'nin aranması bugün tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 'Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/22)' ile kararlaştırılmıştır” denildi.

Bakanlığın yayınladığı tebliğin devamında;

“Söz konusu Tebliğ ile karbon emisyonunun azaltılması ve sürdürülebilir enerji temini kapsamında önemli yere sahip elektrikli araçların ithalatında, tüketici güvenliği, satış sonrası hizmet kalitesinin artırılması, batarya parkının izlenmesi, ülkemizde ihtiyaç duyulacak şarj istasyonu ve güç yönüyle takip edilmesi ile batarya geri dönüşüm süreçlerinin daha etkin yönetilmesi amacıyla gerekli kriterlerin getirilerek, söz konusu elektrikli araçlarla ve birlikte oluşturacağı ekosistemin düzenlenmesi amaçlanmaktadır. Ticaret Bakanlığımız, yerli üretim, istihdam ve tüketicinin korunması hedeflerine ulaşılması amaçları doğrultusunda, ithalat politikalarını etkin bir şekilde düzenlemeye devam edecektir” İfadeleri kullanıldı.