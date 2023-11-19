Elektrikli otomobillerde ÖTV matrahı değişti! Vergi matrahının değişmesi ne demek?

Elektrikli araçlara uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahında değişiklik yaşandı ve Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan karar Resmi Gazete'de duyuruldu. Peki vergi matrahının değişmesi ne demek? Detaylar haberimizde...

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, elektrikli araçlardaki vergi matrahında bir değişiklik yapıldı ve bu değişiklikle birlikte 160 kW gücünü aşan araçlarda yeni bir sınırlama getirildi.

Yapılan değişikliğe göre, 160 kW'yi geçmeyen araçlar için eski vergi matrahı 1 milyon 250 bin TL iken, yeni matrah 1 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Bu değişiklik, elektrikli araçlara yönelik vergi uygulamalarında önemli bir güncelleme olarak karşımıza çıkıyor.

Vergi matrahının değişmesi ne demek?

Resmi Gazete'de yer alan son karar, aslında 160 kW üzeri motor gücüne sahip otomobil almayı düşünen vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Yapılan düzenlemeye göre, 160 kW üzerinde motor gücüne sahip araç alacak vatandaşlar, %10 ile %40 arasında değişen oranlarda vergi ödemek durumunda kalacaklar. Bu oran, 160 kW'den büyük araçlarda ise %50 ile %60 arasında değişebilecek.

Son dönemde artan ilgi, vergi matrahındaki bu değişiklikle birlikte elektrikli otomobil satışlarının daha da canlanabileceğine işaret ediyor.

Vergi matrahındaki değişiklik, vatandaşların elektrikli otomobil alımına daha olumlu bir bakış açısı kazanmalarına neden olabilir. Bu düzenleme, sürdürülebilir ve çevre dostu alternatiflere olan talebi artırabilir.