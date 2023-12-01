Elektronik kelepçe cezasını alan şahıs bankacı eski eşini ziyarete geldi, kayıplara karıştı

Bir kez daha yaşanan elektronik kelepçe ihlali Bolu'da dikkat çekici bir olaya sebep oldu. Geçtiğimiz hafta Denizbank'ta gerçekleşen benzer bir olayın ardından, şimdi de ev hapsi cezası alan başka bir birey, eski eşini görmeye gelerek kayıplara karıştı.

Elektronik kelepçe izleme merkezinin sistemine düştü

Bu son olay, Bolu'da son zamanlarda ayağında elektronik kelepçe bulunan ve ev hapsine mahkum edilen kişilerin gerçekleştirdiği ikinci ihlali temsil ediyor. Bir suçtan dolayı cezasını çekmek üzere ev hapsine mahkum edilen bu şahıs, öğle saatlerinde evinden çıkarak İş Bankası'nda çalışan eski eşini ziyaret etmek istedi. Ancak bu hareketi, Elektronik Kelepçe İzleme Merkezi'nin sistemine düştü ve bir hafta içinde yaşanan ikinci kelepçe ihlali olarak kayıtlara geçti.

Arama çalışmaları başlattı

Yunus ekiplerinin haber merkezinin anonsu üzerine hızla harekete geçtiği olayda, kuralı ihlal eden hükümlü, bankadan ayrıldığı sırada eski eşine yaklaşma mesafesinde olduğu belirlendi. Bankada çalışan kadın personel şikayetçi olmasa da, yunus ekipleri İzzet Baysal Caddesi üzerinde, elektronik kelepçe ihlalini gerçekleştiren şahsı bulmak üzere arama çalışmalarına başladı. Bu tür ihlaller, güvenlik sistemlerinin gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi gerekliliğini bir kez daha ortaya koyuyor. Elektronik kelepçe kullanımının etkinliğini sürdürebilmesi için daha fazla önlem alınması ve bu tür durumların önlenmesi için güvenlik tedbirlerinin artırılması kaçınılmaz hale geliyor.

Toplum güvenliğini etkiliyor

Yaşanan bu olay, elektronik kelepçe ihlallerinin sadece bireylerin serbest dolaşımını değil, aynı zamanda toplum güvenliğini de etkileyebilecek bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. Güvenlik makamlarının ve yetkililerin bu konuda daha etkili önlemler alması, elektronik kelepçe sisteminin güvenilirliğini artıracak ve bu tür ihlallerin önüne geçecektir. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve gelişmeler takip edilmeye devam edilecek.