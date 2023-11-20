  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Elektronik kelepçeli hükümlü banka ziyaretiyle polisi harekete geçirdi
Elektronik kelepçeli hükümlü banka ziyaretiyle polisi harekete geçirdi

Elektronik kelepçeli hükümlü banka ziyaretiyle polisi harekete geçirdi

Bolu'da yaşayan B.Ö., elektronik kelepçe ile ev hapsi cezasını çekerken, kuralları ihlal ederek Denizbank Bolu Şubesine gitti.

Bu hareketi, polis ekiplerini alarma geçirdi. Bankaya çok sayıda polis görevlendirildi. Bakın zanlı nerede bulundu.

elektronik-kelepceli-ev-hapsi-hukumlusu-bankaya-gidince-ortalik-karisti-2.jpeg

İzleme Merkezi Harekete Geçti

İşlediği suç nedeniyle ev hapsine çarptırılan ve ayak bileğine elektronik kelepçe takılan B.Ö., izleme ve takip merkezinin dikkatini çekti. Ev hapsini ihlal ederek banka şubesine giden B.Ö., para çekip evine döndü. Polis, banka şubesine ulaştığında B.Ö.'yü bulamadı.

Polis Ekipleri Harekete Geçti

B.Ö.'nün evden ayrılıp banka şubesine gitmesi üzerine, izleme merkezi polis ekibini olay yerine yönlendirdi. Polis, banka şubesinde B.Ö.'yü aradı ancak bulamadı. Daha sonra zanlının evine dönüş yaptığı bilgisi üzerine polis, B.Ö.'yü evinde buldu.

elektronik-kelepceli-ev-hapsi-hukumlusu-bankaya-gidince-ortalik-karisti-3.jpeg

B.Ö. hakkında tutanak tutuldu

B.Ö., banka ziyaretini ve para çekme işlemini kabul etti. Polis ekipleri, bu ihlal üzerine tutanak tutarak durumu merkeze bildirdi. B.Ö. hakkında yasal işlemler başlatıldı.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Güncel
Kıbrıs'ta Kedi Enfeksiyöz Peritonit (FIP) salgını alarmı
Kıbrıs'ta Kedi Enfeksiyöz Peritonit (FIP) salgını alarmı
Eğitim-Bir-Sen Bolu 1 Nolu şubeden Balkanlar’da kültürel gezi
Eğitim-Bir-Sen Bolu 1 Nolu şubeden Balkanlar’da kültürel gezi
Raylarda yürüyen vatandaşa Yüksek Hızlı Tren (YHT) çarptı
Raylarda yürüyen vatandaşa Yüksek Hızlı Tren (YHT) çarptı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den heyecan verici açıklama
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den heyecan verici açıklama
Bu yaz hepinizin kanını daha çok emecekler
Bu yaz hepinizin kanını daha çok emecekler
Bolu Abant Gölü'nde kar sevinci, yollar açıldı!
Bolu Abant Gölü'nde kar sevinci, yollar açıldı!
Bolu Yedigöller'de yoğun kar yağışı 26 kişiyi esir aldı!
Bolu Yedigöller'de yoğun kar yağışı 26 kişiyi esir aldı!