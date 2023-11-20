Elektronik kelepçeli hükümlü banka ziyaretiyle polisi harekete geçirdi

Bolu'da yaşayan B.Ö., elektronik kelepçe ile ev hapsi cezasını çekerken, kuralları ihlal ederek Denizbank Bolu Şubesine gitti.

Bu hareketi, polis ekiplerini alarma geçirdi. Bankaya çok sayıda polis görevlendirildi. Bakın zanlı nerede bulundu.

İzleme Merkezi Harekete Geçti

İşlediği suç nedeniyle ev hapsine çarptırılan ve ayak bileğine elektronik kelepçe takılan B.Ö., izleme ve takip merkezinin dikkatini çekti. Ev hapsini ihlal ederek banka şubesine giden B.Ö., para çekip evine döndü. Polis, banka şubesine ulaştığında B.Ö.'yü bulamadı.

Polis Ekipleri Harekete Geçti

B.Ö.'nün evden ayrılıp banka şubesine gitmesi üzerine, izleme merkezi polis ekibini olay yerine yönlendirdi. Polis, banka şubesinde B.Ö.'yü aradı ancak bulamadı. Daha sonra zanlının evine dönüş yaptığı bilgisi üzerine polis, B.Ö.'yü evinde buldu.

B.Ö. hakkında tutanak tutuldu

B.Ö., banka ziyaretini ve para çekme işlemini kabul etti. Polis ekipleri, bu ihlal üzerine tutanak tutarak durumu merkeze bildirdi. B.Ö. hakkında yasal işlemler başlatıldı.