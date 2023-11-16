"Emekli Çiftçilerin Mağduriyetine Dikkat Çeken Başkan Özer: 'Adil Destek Şart'"

Bolu Ziraat Odası Başkanı Selim Özer, emekli çiftçilerin yaşadığı mağduriyetlere dikkat çekerek, bu konuda acil çözüm ve destek çağrısında bulundu.

Özer, emekli çiftçilerin tarım faaliyetlerine devam etmelerine rağmen, desteklerden yeterince yararlanamadıklarını vurguladı.

Emekli Çiftçilerin Durumu ve Mağduriyeti

Başkan Selim Özer, emekli çiftçilerin tarla ve bahçelerini satmadıklarını, aktif çiftçilik yapmasalar bile oda kayıtlarını sildirmediklerini belirtti. Bu durumun, emekli çiftçilerin mağduriyetine yol açtığını ve bu mağduriyetin giderilmesi gerektiğini ifade etti.

"5 Bin Lira Ödeme Yapılmalı"

Özer, emekli çiftçilerin mevcut durumda bazı ödemelerden yararlanamadıklarını belirterek, "Çiftçilerimizin mağduriyeti giderilmeli ve bu uygulamadan muaf tutulmalıdırlar. Emekli çiftçilerimize 5 bin lira ödeme yapılmalıdır" dedi.

Tarım Sektörünün Stratejik Önemi

Başkan Özer, tarım sektörünün stratejik önemine vurgu yaparak, çiftçilerin üretimden vazgeçmemesi gerektiğini söyledi. Tarla ve bahçelerin satılmasının gelecekte gıda erişimini zorlaştıracağını ve bu durumun gelecek nesiller için büyük bir tehlike oluşturacağını dile getirdi.

Çiftçilere Pozitif Ayrımcılık Vurgusu

Özer, tarım sektörü üreticilerinin soframızdaki yemek ve ekmekteki emeklerinin göz önünde bulundurularak, her zaman pozitif ayrımcılıkla desteklenmeleri gerektiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar'ın da değindiği gibi, 5 bin liralık ödemenin çoğu çiftçinin aldığı destekten fazla olduğunu ifade etti.

Başkan Selim Özer, emekli çiftçilerin mağduriyetinin giderilmesi ve adil bir destek sisteminin sağlanması için çağrıda bulunarak, bu konunun önemine dikkat çekti. Emekli çiftçilerin ülke ekonomisine katkılarının devam ettiğini ve bu katkıların desteklenmesi gerektiğini vurguladı.