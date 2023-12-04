Emekli Maaşlarına Yapılacak Zam: Cem Küçük'ten Net Açıklamalar ve Beklentiler

Saray'a yakınlığı ile bilinen gazeteci Cem Küçük, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından emekli zammı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Emekli aylıklarına yapılacak zam konusunda net rakamlar veren Küçük, en düşük emekli maaşı için de kulislerde konuşulanları paylaştı. Aralık ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca emekli, maaşlarına yapılacak zam oranını merakla beklemeye başladı.

Hükümetin Yaklaşımı ve Referanslar:

Hükümet, asgari ücrete yapılacak artış oranını belirlemek üzere taraflarla masaya oturacak ve ardından bu rakam, emekli ve memur zamlarının belirlenmesinde referans olarak kullanılacak. Bu süreçte Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon verileri de dikkate alınacak. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşlarına yapılacak artış oranı için önemli bir gösterge ise kasım ayı enflasyon verisinin 4 Kasım tarihinde açıklanacak olması.

Cem Küçük'ün Açıklamaları:

Cem Küçük, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yaptığı görüşmeye dayanarak emekli zammı konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Küçük, hükümetin son dönemdeki politikalarının emekli meselesini olumsuz etkilediğini belirtti. Emeklilerden gelen tepkilerin farkında olan hükümetin, Ocak ayındaki zam için seçim faktörünü de göz önünde bulunduracağını ifade etti.

En Düşük Emekli Maaşı ve Beklentiler:

Küçük, ilk olarak Aralık ayında belirlenecek asgari ücretin 15-16 bin lira arasında olacağını tahmin etti. Temmuz ayında sadece kök maaşlara yapılan zamın ardından, yeni yılda seyyanen artışla en düşük emekli maaşının 10 bin lira seviyesine çekilebileceğini söyledi. Ancak bu rakamın yeterli olmadığını belirterek, daha yüksek bir zam talep etti.

AKP İçinde Tartışmalar:

AKP içinde, birçok yetkilinin en düşük emekli maaşını asgari ücretle eşitlemeyi veya bu iki rakamı birbirine yaklaştırmayı teklif ettiği belirtildi. Ancak bütçe imkanlarının şu anda buna müsaade etmeyebileceği vurgulandı. Refah payı eklenerek ve seçimleri de göz önüne alarak, emeklilere yüzde 52 civarında bir zam yapılması bekleniyor.

Bu gelişmeler ışığında, emeklilerin maaşlarındaki artış konusundaki beklentiler ve tartışmalar devam ediyor. Hükümetin alacağı kararlar, emeklilerin maddi durumlarını doğrudan etkileyecek ve toplumun genel ekonomik beklentilerini belirleyecek önemli bir faktör olacak