Emekli öğretmenden ahşaba hayat veren dokunuşlar: Sinop’un yeni sanatçısı Murat Ayazma
Emekli öğretmen Murat Ayazma, 28 yıl sonra öğretmenlikten emekliye ayrılarak Sinop'ta ahşap sanatına adım attı. Kendi atölyesinde yaratıcı ahşap ürünler üreten Ayazma, Sinop'un turizmine katkı sağlıyor.
Ahşap işçiliğiyle yeniden doğuş
Ayazma'nın bu yeni tutkusu, Sinop'un tarihi dokusuna da yeni bir soluk getiriyor. Tekne modelleri, çeyiz sandıkları, magnetler ve kapı süsleri gibi çok çeşitli ürünler yaratıyor. Kış aylarında yoğun bir üretim temposu yakalayan Ayazma, yazları ise ürünlerini Aşıklar Caddesi'nde sergileyerek Sinop'un turizmine katkı sağlıyor. Ahşap işçiliğine gönül vermesi, onun emekli hayatını anlamlı ve üretken bir sürece dönüştürüyor.
Eğitimden sanata uzanan yolculuk
Öğretmenlik mesleğini bıraktıktan sonra ahşap işçiliğine yönelen Ayazma, ilk olarak Sinop'un deneyimli ustalarından Ayhan Demir ile çalışarak büyük tekneler yapmaya başladı. Daha sonra kendi atölyesini kuran Ayazma, 7-8 yıldır ahşap ürünler üretiyor. Kışın ahşap işçiliğine yoğunlaşan Ayazma, yazın ise Sinop'un turistik yerlerinde stant açarak eserlerini sergiliyor.
Çeşitlilik ve yaratıcılık: ahşaptan sanata
Ayazma'nın yaratıcılığı sınırları zorluyor. Kotra yapımından, üzüm asmasından yapılan kapı süslerine, kütüklerden farklı tasarımlara kadar geniş bir yelpazede ürünler sunuyor. Denizden topladığı lodos odunlarını değerlendiren Ayazma, aynı zamanda polyester döküm ve dolap magnetleri de üretiyor. Her bir eseri, Sinop'un kültürel mirasına ve turizmine katkıda bulunuyor.
Sinop’un simgesi: ahşap ürünler
Ayazma, ahşap ürünlerin Sinop'un simgesi haline geldiğini belirtiyor. Kendi eserlerinin Sinop'un turizmine katkıda bulunmasını umut ediyor ve Sinop Belediyesi'nden bu konuda daha fazla destek bekliyor. Ahşap sanatının Sinop kültürüne kattığı değer, Ayazma'nın eserleriyle daha da pekişiyor.
Boş zamanları ve bahçe işleri
Sanatın yanı sıra Ayazma, boş zamanlarında bahçe işleriyle de uğraşıyor. Bu, onun hayatındaki yaratıcı ve üretken ruhunu daha da güçlendiriyor.
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