Emeklilikte eksik prim sorunu: 2024'te borçlanma hesabında büyük değişiklik!

Emeklilik hayalleri kuran ancak prim günü eksik olan binlerce vatandaş için kritik bir döneme giriliyor. 2024 yılı itibarıyla emeklilik borçlanma hesapları tamamen değişiyor. Bu değişiklik, özellikle asgari ücrete endeksli borçlanmaları etkileyecek.

Emeklilik için prim günü tamamlama zorunluluğu

Emeklilik sürecinde yaş, prim günü ve işe giriş tarihi gibi kritik faktörler bulunuyor. Yaşını doldurmuş ancak prim günü eksik olan vatandaşlar, borçlanma yoluyla bu eksikliği giderebiliyorlar. Erkekler için 25, kadınlar için ise 20 yıllık sigortalı süre gerekiyor. EYT yasası dışında kalanlar için belirli bir yaş sınırı da bulunuyor.

Borçlanma hesabı ve önemi

Borçlanma, asgari ücret artışlarına bağlı olarak değişiyor. 2024'te asgari ücrette beklenen artışla birlikte borçlanma tutarları da yükselecek. Örneğin, doğum borçlanması yapacak bir kadın, şu anda 103 bin TL civarında bir ödeme yaparken, 2024'te bu rakam 154 bin TL'ye çıkabilir. Bu, yaklaşık 51 bin TL'lik bir artış anlamına geliyor.

Kadınlar ve doğum borçlanması

Kadın çalışanlar, sigorta başlangıç tarihinden sonra doğan üç çocuk için borçlanma yapabiliyor. Bu, en fazla 6 yıl üzerinden 2160 gün prim ödemesi anlamına geliyor.

Askerlik borçlanması ve avantajları

Erkek çalışanlar, askerlik sürelerini borçlanarak emeklilik sürelerini öne çekebiliyorlar. Eğer sigorta başlangıcı askerlik sonrasıysa, borçlanma ile işe giriş tarihi geriye çekilebiliyor. Askerlik borçlanması yapan bir erkek, şu anda 77 bin TL öderken, 2024'te bu rakam 115 bin TL'ye yükselebilir.

Yurtdışı borçlanması ve fırsatlar

Yurtdışında çalışan vatandaşlar için de borçlanma büyük avantajlar sunuyor. Özellikle Ocak ayından önce yapılan yurtdışı borçlanmaları, neredeyse 100 bin lira gibi bir kazanç sağlayabilir.

Aralık ayı: borçlanmada son şans

Borçlanma başvuruları için Aralık ayı son derece kritik. Eğer borçlanma başvurusu Ocak ayına sarkarsa, yeni asgari ücret üzerinden hesaplama yapılacak. Bu, özellikle 2 yıllık çocuk borçlanmasında 50 bin TL üzerinde bir artışa yol açabilir.

Ödeme süreci ve E-Devlet kolaylığı

Borçlanma için öncelikle e-Devlet üzerinden başvuru yapılıyor. Ödeme emri alındıktan sonra 2-3 aylık bir ödeme süresi bulunuyor. Ödeme gücü olmayanlar için de başvuru yapmanın faydası var, çünkü başvuru iptal edilip yeniden yapılabilir.



2024'te emeklilik borçlanma hesaplarında yaşanacak değişiklikler, özellikle prim günü eksik olan vatandaşlar için büyük önem taşıyor.