Emniyet Genel Müdürlüğü'nde10 bin 102 yeni personel alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yeni bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile EGM'ye toplamda 10 bin 102 personel için kadro açıldığı duyuruldu.

Bu gelişme, güvenlik güçlerinin kapasitesini artıracak önemli bir adım olarak görülüyor.

Merkez ve Taşra Teşkilatlarına Kadro Dağılımı

Yeni ihdas edilen kadrolar, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hem merkez hem de taşra teşkilatlarını kapsıyor. Merkez teşkilatı için 3 ve 9 derece arası polis memuru pozisyonlarına 500 kişilik bir kontenjan ayrıldı. Taşra teşkilatı içinse, 1'inci derece Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğüne 1, aynı derecede Müdür Yardımcılığına 1 ve 3 ile 9'uncu derece polis memurluğuna toplamda 9 bin 500 kadro tahsis edildi.

Yüksek Rütbeli Atamalar da Yapılacak

Bu kadro açılışının yanı sıra, merkez teşkilatta görev yapacak yüksek rütbeli personel atamaları da gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, 90 başmüfettiş ve 10 merkez emniyet müdürü ataması yapılması planlanıyor. Bu atamalar, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yönetim ve denetim kapasitesini artıracak. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Türkiye'nin güvenlik güçlerine büyük bir takviye yapıyor.

Güvenlik Güçlerinin Güçlenmesi Bekleniyor

Bu kadro açılışı ve atamalar, Türkiye'nin güvenlik güçlerinin daha da güçlenmesine olanak sağlayacak. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün operasyonel kapasitesinin artırılması ve iç güvenlikte daha etkin bir rol alması hedefleniyor. Bu gelişme, ülke genelindeki güvenlik ve huzur ortamının korunması ve geliştirilmesi açısından büyük önem taşıyor.