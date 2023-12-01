Engelsiz Yaşam Fuarı'nda Düzce Belediyesi'nden anlamlı gösteri

Engelsiz Yaşam Fuarı'nda Düzce Belediyesi'nin standı ilgi odağı oldu. Kusursuz Kafe çalışanlarının halk oyunu gösterisi büyük beğeni topladı, önemli isimler standı ziyaret etti. Fuar 3 Aralık'a kadar devam ediyor.

Düzce standına yoğun ilgi ve önemli ziyaretçiler

Düzce Belediyesi standı, Cumhurbaşkanı Danışmanı Hamza Cebeci, Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva gibi önemli isimlerin ziyaretleriyle şereflendirildi. Standda engelli ve yaşlı bireylere yönelik belediye hizmetleri ve BELTUR'un Kusursuz Kafe’de sunulan hizmetler, ayrıca yeni açılan glutensiz mutfak tanıtıldı.

Kusursuz kafe çalışanlarından unutulmaz gösteri

Fuarın açılış konuşmalarının ardından Düzce Belediyesi Kusursuz Kafe'nin özel bireylerinden oluşan ekibi, Kafkas oyunu ile salondakilere coşku dolu anlar yaşattı. Yaklaşık 10 dakikalık bu performans, fuar katılımcıları tarafından coşkuyla karşılandı ve ayakta alkışlandı. Fuar, 3 Aralık Pazar gününe kadar ziyaretçilere açık olacak ve Düzce Belediyesi, İstanbul Fuar Merkezinde Salon 10'da konuklarını ağırlamaya devam edecek.

Kusursuz Kafe'nin anlamlı katkısı

Düzce Belediyesi'nin bu etkinlikteki varlığı, engelsiz bir yaşamın önemine dikkat çekerken, Kusursuz Kafe çalışanlarının gösterisi, sosyal farkındalık ve katılımın güzel bir örneğini sergiledi. Bu performans, hem eğlendirici hem de duygulandırıcı bir deneyim olarak kaldı.