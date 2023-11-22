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Erdemliler Derneği'nden Gazze'ye destek: Yığılca'da anlamlı protesto

Erdemliler Derneği'nden Gazze'ye destek: Yığılca'da anlamlı protesto

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, İsrail'in Gazze saldırılarına dikkat çekmek için anlamlı bir sergi açıldı. Sergide çatışmada hayatını kaybeden çocukların fotoğrafları yer alıyor.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, Erdemliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı bir farkındalık sergisi açtı. İlçe meydanında düzenlenen sergi, bölgede yaşanan insan hakları ihlallerine ve çatışmanın acı yüzüne dikkat çekiyor.

Serginin anlamı ve içeriği

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Sergide, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden çocukların fotoğrafları sergileniyor. Bu fotoğraflar, savaşın masumiyet üzerindeki yıkıcı etkisini vurgulayarak, ziyaretçilere derin bir etki bırakıyor. Sergi alanında ayrıca, üzerinde "insanlık" yazılı bir tabut da yer alıyor, bu da yaşanan trajedinin simgesel bir temsilidir.

Dernek yöneticisinin açıklamalarıyeni-proje-10.jpg

Dernek yöneticisi Necdet Soylu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'deki katliamın durdurulması gerektiğini vurguladı. Soylu, "Dernek olarak Yığılca ilçesinde bu sergiyi açarak, İsrail'i protesto ve boykot ediyoruz. İnsanlığımızı öldürmemek için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Serginin amacı ve etkisi

Bu sergi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve bu saldırıların insanlar üzerindeki etkilerini gözler önüne seriyor. Sergi, aynı zamanda barış ve insan haklarına dikkat çekmek, savaşın yıkıcı etkilerine karşı toplumsal bilinç yaratmak amacı taşıyor.

Yığılca ilçesindeki bu sergi, İsrail'in Gazze saldırılarına karşı toplumsal bir duruş sergilemenin yanı sıra, bölgede yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekiyor. Erdemliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin bu anlamlı girişimi, bölge halkında ve geniş çapta farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

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