Ereğli sahilinde görülen hortum anı panikle karşılandı

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi, bugün öğle saatlerinde ani bir doğa olayına şahitlik etti. Yoğun sağanak yağış ve şiddetli rüzgarın etkisiyle deniz üzerinde bir hortum oluştu ve kıyıya doğru yaklaştı. Bu anlar, çevredeki vatandaşlar arasında panik yarattı.

Ereğli sahilinde meydana gelen bu doğa olayı, hızla yayılan sağanak yağış ve şiddetli rüzgarın bir sonucu olarak ortaya çıktı. Denizin üzerinde görülen hortum, çevresindekiler için büyük bir şaşkınlık ve endişe kaynağı oldu. Vatandaşlar, hızla yaklaşan hortumu gördüklerinde kaçışmaya başladılar.

Anlık panik

Sahil şeridine yaklaşan hortum nedeniyle vatandaşlar arasında anlık bir panik yaşandı. Çocuklar, yetişkinler ve yaşlılar, hortumun yol açabileceği potansiyel tehlikeden kaçınmak için telaşla sahil boyunca uzaklaşmaya çalıştılar. Bu sırada birçok kişi cep telefonlarıyla hortumu kaydetmeye ve fotoğraflamaya çalıştı.

Sosyal medyada olayın yankıları

Olayın tanığı olan vatandaşlar, yaşadıkları bu olağanüstü anları sosyal medyada paylaşarak geniş kitlelere ulaştırdılar. Çekilen fotoğraf ve videolar, olayın boyutunu ve tehlikesini net bir şekilde gösterdi. Paylaşımlar, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Hortum gözden kayboldu

Neyse ki, sahile yaklaşan hortum bir süre sonra gözden kayboldu. Bu, bölgedeki insanların rahat bir nefes almasına neden oldu. Ancak bu olağanüstü doğa olayı, deniz kenarındaki insanlara ne kadar hızlı ve beklenmedik bir şekilde gerçekleşebilecek tehlikelerin farkında olmalarını hatırlattı.